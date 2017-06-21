ABD'den skandal harcama! Tam 28 milyon dolar

Alman Der Spiegel dergisi, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Afgan askerleri için yaptığı harcamalara ilişkin bir raporda skandal bir harcama bulunduğunu yazdı. Rapora göre, Pentagon Afgan askerleri için alınan 'yanlış' üniforma için 28 milyon dolar harcadı.

YEŞİL GİYEN ASKERLER AÇIK HEDEF

Der Spiegel, çöl ve dağlık alanda operasyonlar yürüten Afgan askerleri için yeşil askeri üniforma satın alındığını duyurdu. Yeşil üniforma giymenin Afgan askerleri Taliban ve DEAŞ'a karşı çatışmalarda açık hedef haline getireceği ifade ediliyor.

ORMAN YOK!

Afganistan'da ormanlık alanların oranı sadece yüzde 2 seviyesinde bulunuyor. Afgan askerlerin yeşil renkte üniforma giymesi hayati bir sorun arz edebilir.

ABD Savunma Bakanlığı henüz konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı.