Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD'den skandal çağrı: Türkiye'ye F-35 vermeyelim!

ABD Temsilciler Meclisi’nde bir Demokrat vekil, Türkiye’ye satılacak F-35 savaş jetlerinin sayısına kısıtlama getirilmesini istedi. Bahane ise, Washington’daki Türk Elçiliği önünde yaşanan kavgayla ilgili soruşturma gösteriliyor.

11 Temmuz 2017 Salı 17:02
ABD'den skandal çağrı: Türkiye'ye F-35 vermeyelim!

Rhode Island Eyaleti’nin Demokrat Temsilcisi David Cicilline Kongre’de görüşülmekte olan savunma bütçesi yasasında bir düzeltme eki koymak için harekete geçti.

BAHANELERİ TÜRK ELÇİLİĞİ ÖNÜNDE YAŞANANLAR

Gazete Habertürk'ün haberine göre öneri Kongre’de gerekli desteği bulur ve yasalaşırsa, Türkiye’ye verilecek F-35’lerin sayısı kısıtlanabilir. Tasarıda sınırlamanın getirilmesinin koşulu olarak Washington’daki Türk Elçiliği önünde yaşanan kavgayla ilgili soruşturma gösteriliyor.

TRUMP'IN KARARI BEKLENİYOR

Tasarının metninde "kavgaya karışanlar hakkında Türkiye’nin adli işlem ve ABD ile işbirliğini reddettiğinin Başkan Donald Trump tarafından teyit edilmesi halinde F-35 satışının sınırlandırılması" şartı bulunuyor.

Tasarının gündeme alınıp alınmayacağının çarşamba günü Temsilciler Meclisi’nde ilgili komitede yapılacak oylamayla netleşmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 17:02
  1. F-35
  2. Rhode Island Eyaleti’nin Demokrat Temsilcisi David Cicilline
  3. David Cicilline
  4. savunma bütçesi yasası
  • NetNet21 dk önce
    Amerikadan uçak muçak silah milah verselerde almamalıyız.bire on kazıklanıyoruz.ondan sonra rusya bilmen ne füzelerini kilitledi üstumüze.uçak da havalandıramadık.uçuramadığınuçağı neyaparsın.füze savunma sistemi vb sistemlere ağırlık verilmelidir.zaten Türkiye genelde saldırı pozisyonundan çok savunma pozisyonunda duruyor.katardaki üstümüze sahip çıkalım.amerika dedigim dedik çaldığım düdük gidiyor.bildiğin derebeyi havasında.yerli proje yerli üretimle amerikanın havasını almadan bu işler düzelmez.uçak versede vermesede.nokta.
  • AydınAydın21 dk önce
    Demokrat değil puşt vekil
  • KeremKerem49 dk önce
    Tabi hürkuşla kafa tutarız artık :)))
  • AviniAvini54 dk önce
    Fiyatı arttırmak için nazlanıyorlar/ ya değilse alternatif yol bulunur
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Küçükçekmece Belediyesi Yaz Spor Şenlikleri başladı
  1. Küçükçekmece Belediyesi Yaz Spor..
  2. Cinnet getiren askeri tanıyanlar..
  3. Türkiye'yi sarsan olayda çirkin gelişme!
  4. "Srebrenista Katliamı unutlmasın"
  5. “15 Temmuz destanı Platoda yaşatılacak”
  6. Küçükçekmece demokrasi nöbetine hazır
  7. İstanbul Yeni Havalimanı’ndan250..
  8. Fitch’ten Enerjisa Enerji A.Ş.’ye..
  9. Vodafone ve Sony Mobile'dan akıl almaz..
  10. Dacia’da Temmuz ayında cazip fırsatlar
  11. 'Dolar ve Euro'nun arkasındaki güçler..
  12. Piyasalarda hareketli dakikalar! Bir..
  13. Renault’da “Yarısını Şimdi, Kalanı..
  14. Fenerbahçe'den Emre Mor açıklaması!
  15. Mahalifler 5 Hizbullah milisini öldürdü
  16. Ahrar Şam kanas ekibi vurduğunu..
  17. İran'da "DEAŞ gerekçesiyle"..
  18. Orada yaşananlar ilk kez ortaya çıktı!
  19. Muhalifler arasında birleşmeler devam..
  20. Turkcell T80 fotoğraf tutkusunu yeni..
Hiç kimse bu kadarını beklemiyordu! Satan satana...
Hiç kimse bu kadarını beklemiyordu! Satan satana...
Hakan Ünsal her şeyi anlattı: Gasp, tehdit, şantaj....
Hakan Ünsal her şeyi anlattı: Gasp, tehdit, şantaj....
Kılıçdaroğlu cezaevinden çıktı!
Kılıçdaroğlu cezaevinden çıktı!
İran: Masraflarımızı karşılayın
İran: Masraflarımızı karşılayın