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ABD'den skandal Azerbaycan kararı! O listeye eklendi

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan seyahat uyarısı listesinde Azerbaycan, terör riski bulunan ülkeler kategorisinde gösterildi.

11 Ocak 2018 Perşembe 13:24
ABD'den skandal Azerbaycan kararı! O listeye eklendi

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hikmet Hacıyev, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan seyahat uyarısı listesinde Azerbaycan'ın terör riski bulunan ülkeler kategorisinde gösterilmesini şaşkınlıkla karşıladıklarını bildirdi.

Hacıyev, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Azerbaycan olarak terörün tüm çeşitlerini şiddetle kınadıklarını belirtti.

Son yıllarda Azerbaycan'a gelen turist sayısının yüzde 24 arttığını, 2017'de 2,7 milyon turist ağırladıklarını hatırlatan Hacıyev, şunları kaydetti:

"1. Avrupa Oyunları, 4. İslami Dayanışma Oyunları, Formula 1 yarışları, ABD ve Rusya Genelkurmay Başkanları, NATO ve Rusya üst düzey askeri yetkililerinin görüşmelerine ev sahipliği yapan Azerbaycan'la ilgili ABD Dışişleri Bakanlığının böyle açıklama yapması şaşkınlık verici."

AA'nın haberine göre, Azerbaycan'da istikrar, güvenlik ve toplumsal asayişin yüksek düzeyde temin edildiğini vurgulayan Hacıyev, "Ermenistan'ın işgal ettiği topraklar dışında Azerbaycan hükümeti ülkenin güvenlik durumunu kontrol altında tutuyor. İşgal durumu, bölgenin barış ve güvenliği için başlıca tehdit olarak kalmaktadır." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan seyahat uyarısı listesinde Azerbaycan terör riski bulunan ülkeler kategorisinde gösterilmişti.

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 13:24
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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