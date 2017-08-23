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ABD'den Sisi'ye büyük şok! El pençe divan durmuştu ama...

ABD'nin, Mısır'a yaptığı askeri yardımı insan hakları ve demokrasi alanında gelişme göstermediği gerekçesiyle dondurmayı planladığı bildirildi.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 10:19
ABD'den Sisi'ye büyük şok! El pençe divan durmuştu ama...

ABD'nin, insan hakları ve demokrasi alanında ilerleme sağlanamadığı gerekçesiyle Mısır'a yapacağı yardımların bir kısmını iptal edeceği bir kısmını ise donduracağı belirtildi.

ABD yönetiminin, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi yönetimindeki Mısır'da demokrasi ve insan hakları ihlallerinden rahatsızlık duyduğu ifade edildi.

Bu rahatsızlık nedeniyle ABD yönetiminin Mısır'a yaptığı yıllık askeri ve finansal yardımlarda düzenlemeye gitme kararı almayı planladığı bildirilen haberde, ABD'nin bu yardımların 95,7 milyon dolarını ödememe, 195 milyon dolarını da ertelemeyi tasarladığı kaydedildi.

Mısır'ın insan hakları ve demokrasi konularında gelişim göstermesi halinde ertelenmesi planlanan 195 milyon dolarlık yardımın ödenebileceği belirtildi.

Haberde, ABD yönetiminin, özellikle sivil toplum örgütlerini ve muhalefeti ciddi biçimde sınırlandıran Kahire'ye bu konuda duyulan hoşnutsuzluğu göstermek için bu kararı almayı planladığı vurgulandı.

ABD, her yıl Mısır'a 1,3 milyar dolar askeri yardım yapıyor.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 10:19
  1. mısır
  2. abd
  3. sisi
  • AHMETAHMET1 sa önce
    Mısır ordusundaki subayların çoğunluğu,Amerikaya hizmet edecek kadar adi. Onlar namına darbe yapmayı düşünüyorlar da, kalplerinden, demokrasi ve halk namına, AMERİKAN karşıtı darbe yapmak geçmiyor.
  • BayramBayram1 sa önce
    Islami temsil eden birine gevurun karsisindaböyle durmak hic yakisiyomu. ?
  • FaikFaik1 sa önce
    Pkk ypg insan haklarına saygılı birer hayvan(çakal)olduklarından tırlar dolusu silah göndermiş baş terörist amerika.
  • hulusihulusi1 sa önce
    trump yaninda el pencemi iyi yoksa hikmetyarin dizin dibindemi durmamakmi?
  • MEHMEDOĞLUMEHMEDOĞLU1 sa önce
    BÖYLE KAPAZELİK YOK ..DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI KİSVESİ ALTINDA ASİMİLASYON YAPIYORLAR BUNUN KARŞILIĞINDADA PARA ÖDÜYORLAR....NE KADAR BATILIAŞIRLARSA O KADR PARA..YÜZ YIL ÖNCE BİZİ YAPTIKLARINI YAPIYORLAR...PARAYLA İNSANLARIN RUH LARINI SATIN ALMAYA ÇALIŞIYORLAR BUNADA DEMOKRASİ İNSAN HAKLARI DİYORLAR...MEMURLARI İYİ ÇALIŞMAMIŞ HAKEDİŞLERİNİ ALAMIYORLAR...
  • Orhan Orhan 1 sa önce
    Haysiyetsiz müslüman kafir karsisindaki acizligine bak bunlarmi Islami yükseltecek
  • müslimmüslim1 sa önce
    binlerce insanın katliamına ses etmeyen abd şirinlik oyunu oynuyor.
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