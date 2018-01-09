Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD'den sır roket: Ne taşıdığı nereye gittiği bilinmiyor

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, uzaya bir roket daha gönderdi. Ancak bu kez diğerlerinden farklı olarak roketin nereye ne taşıdığına dair bir bilgi verilmedi

09 Ocak 2018 Salı 23:49
ABD'den sır roket: Ne taşıdığı nereye gittiği bilinmiyor

Uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX şirketi, Pazar günü ABD adına Falcon 9 roketi fırlattı ancak 'Zuma' olarak bilinen uzay misyonunun amacı ve rokette ne olduğu sır gibi saklanıyor. Roketteki yükün nereye taşındığı da açıklanmıyor.

SIR GİBİ SAKLANIYOR

BBC Türkçe'de yer alan habere göre uzay aracının Kasım ayında fırlatılması bekleniyordu ama roketin içindeki malzemelerin korunması amacıyla SpaceX'in, kaplama ve ön kısmıyla ilgili olası sorunları daha ayrıntılı inceleyebilmesi için ateşleme ertelendi.

Ancak, roket içinde özel koruma gerektirecek ne bulunduğu hâlâ bir sır. Roket, Florida Cape Canaveral Üssü'nde, yorumcunun "Üç, iki, bir, ateşle ve kalkış" anonsuyla
havalandı.

PENTAGON DA YANIT VERMEDİ

Fransız haber ajansı AFP'ye göre roketin içindeki malzemeleri hazırlayan savunma ve uzay teknolojileri şirketi Northrup Grumman, malzemenin ABD için yüklendiğini ve alçak yörüngeye iletileceğini söyledi, roketin misyonuyla ilgili ise ayrıntı vermedi.

 

Elon Musk'un sahibi olduğu SpaceX ile ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı. SpaceX, daha önce de ulusal güvenlik amaçlı misyonlarda uzaya roketler göndermişti.

KAYBOLDU İDDİASI

SpaceX'in pazar günü ABD adına fırlattığı, amacı ve rokette ne olduğu sır gibi saklanan "Zuma" adlı uzay misyonunun başarısız olduğunu belirtti.

Falcon 9 roketine monte edilmiş casus uydunun planlandığı gibi roketin üst kısmından ayrılarak yörüngeye ulaşmadığını ifade eden yetkililer, Zuma'nın atmosfere geri düştüğünü tahmin ettiklerini kaydetti.

Ancak, roket içinde özel koruma gerektirecek ne bulunduğu hâlâ bir sır.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 23:49
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • SEKARSEKAR1 sa önce
    Hava civa
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İstihbarat var! Trump'tan 'darbe' planı
  1. İstihbarat var! Trump'tan 'darbe' planı
  2. ABD'den sır roket: Ne taşıdığı nereye..
  3. İzmir'de korkutan deprem
  4. İngiliz Bakan'dan çok tuhaf PYD..
  5. Trump'tan Davos kararı
  6. Hasip Kaplan'dan provokasyon: Türkler..
  7. Bizim Gezi zekalılar bu haberi okumasın!
  8. Çin'den savaş ilanı! Kökünü kazıyacak!
  9. İran'dan sonra şimdi o..
  10. Yunan parlamentosunda Batı Trakya..
  11. Yeni döneme girildi... Şimdi Almanya..
  12. Jandarmadan altın dolandırıcılarına..
  13. Merakla bekleniyordu! Baştan aşağı..
  14. California'da sel: 5 ölü
  15. Rus Deniz Kuvvetleri gemisi TSK'dan..
  16. Irak'tan flaş 'petrol' açıklaması:..
  17. Son darbe ağır oldu! 107 terörist..
  18. Yunanistan'da göstericiler Çalışma..
  19. Galatasaray'dan 'Arda' açıklaması:..
  20. Erdoğan'dan esprili 'Vida' yorumu
Türkiye’de 44 yıldır böylesi görülmedi… Korkutan harita paylaşıldı… Tehlike büyüyor!
Türkiye’de 44 yıldır böylesi görülmedi… Korkutan harita paylaşıldı… Tehlike büyüyor!
Çin resmen savaş ilan etti, kökünü kazıyacak
Çin resmen savaş ilan etti, kökünü kazıyacak
Türkiye düşmanları çıldıracak, yeni hamle
Türkiye düşmanları çıldıracak, yeni hamle
Korkulan oldu... Virüs Türkiye'ye geldi..
Korkulan oldu... Virüs Türkiye'ye geldi..
50 milyon liralık AVM zararına satıldı
50 milyon liralık AVM zararına satıldı

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
'Elhamdülillah' dedi yasak geldi!
'Elhamdülillah' dedi yasak geldi!
Arap Baharı’nın başladığı yerde yeni isyan… Dünya şokta!
Arap Baharı’nın başladığı yerde yeni isyan… Dünya şokta!