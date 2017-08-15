Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD'den sert çıkış: Eğer füzeleri ateşlerseniz...

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis Kuzey Kore için adeta tehdit gibi bir açıklamada bulundu.

15 Ağustos 2017 Salı 00:24
ABD'den sert çıkış: Eğer füzeleri ateşlerseniz...

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, 'Kuzey Kore ABD'ye karşı füzeleri ateşlerse çok hızlı bir şekilde savaşa dönüşür' dedi.

Mattis, Kuzey Kore'nin ABD topraklarına karşı bir füze saldırısı girişiminde bulunduğunun fark edilmesi halinde bunun savaş anlamına geleceğini belirtirken, Guam hakkında da önemli ifadeler kullandı.

ABD Savunma Bakanı, Kuzey Kore'nin Guam'a yönelteceği bir füzenin dakikalar içinde tespit edileceği ve yok edileceği açıklamasında bulundu.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 00:24
  1. abd
  2. savaş
  3. Kuzey Kore
  4. mattis
  5. DÜNYA Haberleri
  • Kemal yılmaz Kemal yılmaz 52 dk önce
    SA.Bunca mazlumun ahı yerdemi kalacak sandınız.Yeyin bir birinizi ,alma mazlumun ahını cıkar aheste aheste.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Erdoğan üzerinden algı operasyonu ellerinde patladı: "Dangalakça..."
  1. Erdoğan üzerinden algı operasyonu..
  2. ABD'den sert çıkış: Eğer füzeleri..
  3. Trump'tan "ABD'de iç savaş" endişesi!
  4. Paris'te terör paniği! Araç pizzacıya..
  5. Şiddetli çatışma: Çok sayıda koalisyon..
  6. Şehit Eren'e hakaret eden alçak..
  7. Klima gaz sızdırdı: 18 kişi zehirlendi
  8. Eren'in annesi konuştu: Komutan niye..
  9. Cami avlusunda kan aktı... Abdest..
  10. Erdoğan: Hiç kimse kerameti kendisinde..
  11. Ronaldo’ya 5 maç ceza
  12. Bozüyük Belediyesi Mezbaha Müdürlüğü..
  13. Sosyal medyada çok konuşulan kayyum..
  14. Caner’den Akdemir’e ziyaret
  15. Yabancı öğrenciler Sivas’a hayran kaldı
  16. Efeler Belediyesi cami ve mescitleri..
  17. ERÜ’ye 9 bin 901 öğrenci kayıt..
  18. UFK Başkanı Sebahattin Arslantürk..
  19. Üniversiteyi kazanamayanlara ek..
  20. Bozüyük Belediyesi tarafından ilaçlama..
ByLock’u geliştiren hain bakın kim çıktı!
ByLock’u geliştiren hain bakın kim çıktı!
Eren'le ilgili hiç bilinmeyen ayrıntı ortaya çıktı
Eren'le ilgili hiç bilinmeyen ayrıntı ortaya çıktı
Rus devinden flaş 'Türkiye' hamlesi: Hazır olun!
Rus devinden flaş 'Türkiye' hamlesi: Hazır olun!
AK Parti'den flaş Abdullah Gül açıklaması
AK Parti'den flaş Abdullah Gül açıklaması