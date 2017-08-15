ABD'den sert çıkış: Eğer füzeleri ateşlerseniz...

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, 'Kuzey Kore ABD'ye karşı füzeleri ateşlerse çok hızlı bir şekilde savaşa dönüşür' dedi.

Mattis, Kuzey Kore'nin ABD topraklarına karşı bir füze saldırısı girişiminde bulunduğunun fark edilmesi halinde bunun savaş anlamına geleceğini belirtirken, Guam hakkında da önemli ifadeler kullandı.

ABD Savunma Bakanı, Kuzey Kore'nin Guam'a yönelteceği bir füzenin dakikalar içinde tespit edileceği ve yok edileceği açıklamasında bulundu.