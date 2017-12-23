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ABD'den savaş sinyali! Orduya talimat verildi

ABD Savunma Bakanı Mattis, Kuzey Kore'nin nükleer programıyla ilgili, "Fırtına bulutları Kore Yarımadası'nın üzerinde toplanıyor." dedi.

23 Aralık 2017 Cumartesi 12:03
ABD'den savaş sinyali! Orduya talimat verildi

Jim Mattis, iki gün süren ABD üsleri ziyaretinin son durağı 82. Hava Bölüğünde askerlere hitaben yaptığı konuşmada, "Fırtına bulutları Kore Yarımadası'nın üzerinde toplanıyor." ifadesini kullandı. ABD Savunma Bakanı Mattis, askerlerden savaşa hazır olmalarını istedi.

ABD Savunma Bakanı, ABD'nin sözlerinin, güçlü ve hazırlıklı bir silahlı kuvvetler tarafından desteklenmesi halinde diplomasinin savaşı önlemenin en iyi yolu olduğunu söyledi.

Mattis askerlere ayrıca ilk baskısı Kore Savaşı'ndan 10 yıl sonra 1963'te çıkan T.R. Fehrenbach'ın "This Kind of War: A Study in Unpreparedness" (Bu Tür Bir Savaş: Hazırlıksızlığın Çalışması) kitabını okumalarını tavsiye etti.

ABD'nin Güney Kore'de daimi olarak konuşlu 28 bin civarında askeri bulunuyor.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 12:03
  1. Jim Mattis
  2. Kuzey Kore
  3. ABD
  • DirilisDirilis9 sa önce
    ..... coni
  • YorumYorum9 sa önce
    Savaş falan çıkmaz.Bunlar karşılıklı hırlaşma.
  • YavuzYavuz10 sa önce
    Bulutlar kimin üstüne çöker onu Allah bilir, ey terörün ana vatanı!
  • hamidohamido10 sa önce
    Tabirşöyleydi galiba ısıran köpek dişini...
  • YÜKSEKUÇARYÜKSEKUÇAR12 sa önce
    Birbirinizi yiyin insallah
  • cengizcengiz12 sa önce
    hiç bi halt yiyemez.bu kan emici itlerin ancak mazlumlara silahsızlara gücü yeter.
  • murat murat 12 sa önce
    Erken. Silahı. Saldıran. Çeken.Savaşı. Kazanır.Amerika. Fazla. Konuştu. Boş
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