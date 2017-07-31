ABD'den savaş sinyali: Konuşmanın zamanı geçti!

Kuzey Kore'nin dünyayı titreten son füze testi, ABD'de şok etkisine neden oldu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) bir sonuca varmayacağı gerekçesiyle toplantıya çağırmayacağını açıklayan Washington, artık konuşmanın zamanının geçtiğini duyurdu. CNN, gelinen noktayı 'Amerika Kuzey Kore'ye yeni strateji uygulayacak' manşetiyle verdi.

Kuzey Kore'nin fırlattığı son füze, yeryüzünde dengeleri değiştiriyor. 3 bin 724 kilometre irtifaya çıkan ve 47 dakika havada kalan füzenin ABD'yi menziline alması, Birleşik Devletler'de yeni yaklaşımların kapısını aralıyor.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, artık bir sonuca varmayacağı gerekçesiyle BM Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırmayacaklarını açıkladı.

"Artık konuşmanın zamanı geçti" diyen Haley, yazılı açıklamasında, "Kuzey Kore üzerindeki uluslararası baskıyı önemli ölçüde artırmayan bir Güvenlik Konseyi kararının hiçbir kıymeti yoktur. Bilakis bu, Kuzey Kore'nin diktatörüne uluslararası toplumun kendisine ciddi bir şekilde meydan okumayacağı yönünde bir mesaj vermiş olur" ifadesini kullandı.



Nikki Haley, Temmuz başındaki füze testinin ardından gerekirse Kuzey Kore'yi vurabileceklerini söylemişti.

Diyaloğun sona erdiğini belirten CNN International, gelinen noktayı "ABD Kuzey Kore'ye yeni strateji uygulayacak" manşetiyle duyurdu.



Washington, füze testinin ardından ünlü B-1B bombardıman uçaklarını dün Kore Yarımadası'nın üstünde uçurarak Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a karşı gövde gösterisi yaptı. Amerikan savaş uçaklarına Japon ve Güney Kore jetleri de eşlik etti.

Pasifik Komutanlığı'nın yaptığı resmi açıklamada, "Hızlı, ölümcül ve çok yoğun bir güçle cevap vermeye hazırız" denildi.

'Çin artık hayati adım için karar vermeli'

ABD ayrıca, Çin'den Kuzey Kore'yi dizginlemesini istiyor. Başkan Donald Trump'ın dün attığı Twitter mesajlarından sonra Nikki Haley de "Çin artık bu hayati adımı atıp atmayacağına sonunda karar vermelidir" dedi.

Nisan ayından bu yana Pekin yönetiminden Pyongyang'a baskı yapmasını isteyen Başkan Trump, peş peşe yazdığı mesajlarda "Çin beni büyük hayal kırıklığına uğrattı. Geçmişteki aptal liderlerimiz yıllık yüzlerce milyar dolarlık ticaretlerini yapmalarına müsaade ettiler ancak onlar Kuzey Kore konusunda bizim için hiçbir şey yapmadılar. Bunun devam etmesine izin vermeyeceğiz. Çin bu problemi kolaylıkla çözebilirdi" ifadesini kullanmıştı.

Çin'den Trump'a yanıt geldi

Çin ise, bugün Trump'ın hayal kırıklığı mesajına yanıt verdi. Dışişleri Bakanlığı imzası taşıyan resmi açıklamada, tüm taraflara sorunun çözümü için ortak çaba göstermeleri çağrısı yapıldı.

Moskova: ABD, suçu Rusya ve Çin'in üstüne atmasın

Rusya Dışişleri Bakanlığı, yükselen tansiyon konusunda endişe duyduğunu belirtirken, gelinen noktada ABD tarafından sorumluluğun Çin ve Rusya üstüne atılmamasını istedi.

ABD ve Japonya anlaştı

Telefonda görüşen Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile ABD lideri Trump, Pyongyang'a karşı birlikte hareket etmek için anlaştı.

Beyaz Saray, yaklaşık 50 dakika süren görüşmede liderlerin gerekli adımları atacağı belirtildi. Tokyo ve Washington, Kuzey Kore'ye ekonomik ve diplomatik baskıyı artıracak.

New York bile menzile girdi

Kuzey Kore'nin ateşlediği son kıtalararası balistik füze, 3 Temmuz'da test edilen Hwasong-14 modeliyle aynı.

Ancak, Kim'in yeni nesil füzesi KN-08'in menzilinin 11 bin 500 kilometreyi bulması tahmin ediliyor. Bu mesafe, ABD'nin doğu kıyısındaki New York'un bile artık Kuzey Kore'nin menzili içerisinde yer alması demek.



Pyongyang, Japonya açıklarına düşen füzeyi ABD'ye sert bir uyarı olarak tanımladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un döneminde, babası ve dedesinin ülkeyi yönettiği yıllara nazaran füze denemeleri büyük artış göstermiş durumda. Bu yıl içinde fırlatılan füzelerin sayısı şimdiden 10'u çoktan geçti, ateşlenen yeni füzelerin menzilleri giderek artıyor.

Pyongyang yönetimi, 11 yıldır nükleer silah programı nedeniyle BM yaptırımlarıyla yüz yüze. Yaptırımlar arasına son dönemde değerli madenlerin ihracının yasaklanması da eklendi.