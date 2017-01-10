ABD'den şaşırtan mesaj: DAEŞ ile PKK arasında fark yok

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay John Dorrian, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde, Ninova Ortak Operasyonları Komutanlığı sözcüsü Tuğgeneral Yahya Resul, Irak Terörle Mücadele Servisi sözcüsü Sabah en-Numan ve IKBY Peşmerge Bakanlığı Basın sözcüsü Helgurd Hikmet ile ortak basın toplantısı düzenledi.

GÜÇLÜ DAYANIŞMA

Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu çerçevesinde, Iraklı güvenlik güçleri ve uluslararası koalisyon arasında güçlü bir dayanışmanın olduğunu vurgulayan Dorrian, bunun sonucu olarak da kentte ciddi ilerleme kaydedildiğini ifade etti.

Büyük operasyonun başladığı 17 Ekim'den bu yana uluslararası koalisyon güçlerinin sürekli DEAŞ'ı hedef aldığını aktaran Dorrian, "Hava saldırısı, obüs atışları ve ağır silahlarla birlikte DEAŞ hedeflerine karşı toplamda 7 bin saldırı gerçekleştirildi." dedi.

Dorrian terör örgütü DEAŞ'ın, hava saldırıları ve güvenlik güçlerinden gizlenmek için kent merkezinde sivillerin bulunduğu alanlar ya da kamu binalarına konuşlandığına dikkati çekerek, "Bu binalar cami, okul ve hastanelerden oluşuyor. Aynı zamanda sivillerin barındığı bölgelerde de konuşlanıyorlar. Normal şartlarda bu noktalara saldırı düzenlemiyoruz. Ancak sahadaki güvenlik güçleriyle yapılan koordinasyon ve istihbarat sonucu bu noktalara bazen hava saldırıları yapılıyor." diye konuştu.

ARALARINDA FARK YOK

AA muhabirinin "ABD için Sincar'daki PKK ve Musul'daki DEAŞ varlığı arasında bir fark olup olmadığı" yönündeki sorusuna Dorrian, şu cevabı verdi:

"Sincar'daki PKK ve Musul'daki DEAŞ arasında fark yok çünkü PKK'yı bir terör örgütü olarak kabul ediyoruz. Musul'daki DEAŞ da bir terör örgütüdür. Her iki grubun da ortadan kaldırılması lazım. Bunun için de müttefik ve partnerlerimizle ortak hareket etmemiz lazım. Bu çok önemlidir."

TÜM ÇABALARI DESTEKLİYORUZ

Sözcü Dorrian, "PKK'nın Sincar'dan çıkarılması için örgüt ile temas halinde misiniz? şeklindeki soruyu ise "PKK ile hiçbir şekilde görüşüp konuşmuyoruz. Irak merkezi hükümeti ve Kürt Bölgesel Yönetimi ile irtibattayız. Terörist örgütlerle koordinasyonumuz söz konusu değildir, bizim yaptığımız bir iş değildir." diyerek cevapladı.

Sincar'daki PKK varlığının ortadan kaldırılması konusunda, Irak merkezi hükümeti ve IKBY'nin askeri güce başvurması halinde ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin rolüne dair Dorrian, "Terör örgütlerinin ortadan kaldırılması için verilen tüm çabaları destekliyoruz. Bu ülkede ve Suriye'de herhangi bir terör örgütünün ortadan kaldırılması için güvenlik güçlerinin yanındayız. Bu bizim için önemli bir prensiptir." dedi.

250 MİLİTAN ÖLDÜRÜLDÜ

Toplantıda konuşan, Irak Terörle Mücadele Servisi sözcüsü Numan da DEAŞ'ın Musul kent merkezinde büyük darbeler aldığını belirterek, "Musul'un doğu bölgesinde yürütülen operasyonların sonucunda şimdiye kadar 2 bin 500 DEAŞ militanı öldürüldü." bilgisini verdi.

Ninova Ortak Operasyonları Komutanlığı sözcüsü Tuğgeneral Resul ise, "Kentin doğusunun yüzde 70'i geri alındı. Kalan bölgelerin kontrol altına alınması için en kısa zamanda müjdeli haberi vereceğiz." ifadelerini kullandı.