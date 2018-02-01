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ABD’den S-400 itirafı: "Vazgeçirmeye çalışıyoruz"

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Katar dahil bir dizi ülkeyi Rus S-400 füze savunma sistemlerini almaktan vazgeçirmeye çalıştığını itiraf etti.

01 Şubat 2018 Perşembe 01:47
ABD’den S-400 itirafı: "Vazgeçirmeye çalışıyoruz"

ABD’li yetkili, Washington’un Rus savunma sistemlerini almayı planlayan Türkiye ve Katar’a ilişkin ne tür önlemler aldığı sorusuna, “Bir dizi ülkeyle görüşmeler yapıyoruz. Onları vazgeçirmeye çalışıyoruz. Bir karara vardığımızda uygun tedbirleri alacağız” cevabını verdi. Yaptırım tehdidi nedeniyle Rus savunma sistemlerini almaktan vazgeçen ülkeler veya şirketler hakkında bilgi vermeyen ABD’li yetkili, “Rusya, hangi anlaşmaların bozulduğunu biliyor. Amacımız gelirlerin Rusya’ya ulaşmasını engellemek” dedi.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 01:47
  1. s-400
  2. ABD
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