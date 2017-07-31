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ABD'den S-400 açıklaması: Endişeliyiz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jeff Davis, NATO hava savunma sistemleri ile Türkiye’nin Rusya’dan almak istediği S-400’ler arasındaki uyumsuzluktan endişeli olduklarını belirtti.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 22:26
ABD'den S-400 açıklaması: Endişeliyiz

Pentagon Sözcüsü Jeff Davis, NATO hava savunma sistemleri ile Türkiye’nin Rusya’dan almak istediği S-400’ler arasındaki uyumsuzluktan endişeli olduklarını belirtti.

Davis, "Genel olarak, çalıştığımız tüm partner ve müttefiklerimizin, ki biz elbette Türkiye'yle çalışıyoruz, ne aldığı bizim umurumuzda. İttifakımıza katkı sağlayan şeyleri almalarını isterdik. Eğer bu yapılmazsa, bu alımların uyumumuza katkı sağlamaması endişe oluşturuyor" dedi.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 22:26
  1. abd
  2. türkiye s400
  3. s400
  • çağlarçağlar54 dk önce
    ne endişesi ? neyin kafası sizdeki savunma sistemi adı üstünde ha diyorsunki coniler kontrolünü yapıcak tıpkı israil alçaklarının insansız hava araçlarıyla vakit kaybettiğimiz gibi yine vakit kaybedelim, s400 ler gelince nemi olcak abd nin atomu elinde patlıcak çünki atomuna güvenen abd donanmasının bi halta yaramadığını çok iyi biliyor, kendini avutuyor , s400 ler sadece abd değil diğer dış güçlere karşıda iyi olucak mesela büyük israil projesi bu s400 ler yüzünden yok olup gidicek çünkü TÜRKİYE yi tehdit edecek hale gelemeyecekler..yanipislik abd endişeliyse doğru yoldayız demektir..
  • İbrahim izmirliİbrahim izmirli55 dk önce
    Durmak yok yola devam.Bizim kimseden korkumuz yok, kendimizi de savunmak en doğal hakkımız. Şimdi anlıyor musuz millet, Imf ye borcun bitmesi neden önemliymiş? Ekonomi sopasını gösterirler eskiden bizimkilerde korkardı yada milletim daha fazla Geçim derdi çekmesin diyede şapkasını alır gider. Şimdi ımf borç yok. Gösterecek kartta yok eeee Sadece endişeliyiz derler. Elhamdülillah bu günleri de görüyoruz. İslamîn yükselişini Allah murad etti mi kimse durduramaz. İçeride hainin olmazsa istihbaratında. İyi çalışır. Bombanda patalmaz.Devletini olabildiğince daha iyi yönetirsin.. Başarın daha daha artar.
  • Bosnak Bosnak 1 sa önce
    Yani diyorki, bu sistemi biz kontrol edemiycez biz size saldirirsak etkili olur dolayisiyla endiseliyiz.
  • İbrahim izmirliİbrahim izmirli1 sa önce
    Ya bi yürü gitttt yaaaa
  • vatansevervatansever1 sa önce
    Sizin endiseniz, bizim gururumuzdur,onurumuzdur.. Asil biz sizin kim vurduya gitmenizden endiseleniyoruz!!
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