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ABD'den S-400 açıklaması: Bu Türkiye'nin...

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Türkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı S-400 hava savunma sistemleri hakkında açıklama yaptı. Mattis, "Bu, Türkiye'nin bağımsız bir biçimde vereceği bir karar" dedi.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 15:05
ABD'den S-400 açıklaması: Bu Türkiye'nin...

Mattis, Pentagon’da bir gazetecinin, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri almasını ABD’nin onaylayıp onaylamadığı yönündeki sorusu karşısında, “Bu, Türkiye’nin bağımsız bir biçimde vereceği bir karar” dedi.

Mattis, bir NATO ülkesi olmasına karşın Türkiye’nin, Rusya’dan S-400 almayı planlamasının, Türkiye ve ABD arasında bir gerilime neden olup olmadığı sorusu karşısındaysa, Türkiye’nin Rusya’dan hava savunma sistemleri alması halinde bu sistemlerin NATO’nun kendi sistemleriyle uyumlu olup olmayacağının soru işaretleri yarattığını ifade ederek, “Bu sistemler NATO’nunkilerle hiçbir zaman uyumlu olmayacak. Türkler gerçekten S-400 füzeleri alacak mı? Bu sistemleri sadece bir bölgede mi kullanacaklar? Bu soruların cevaplarını beklemek gerek” yorumunu yaptı.

 

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 15:05
  1. ABD
  2. Türkiye
  3. Savunma
  4. Füze
  5. NATO
  6. Rusya
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 11 dk önce
    Kesinlikle Buna Türkiye, Karar Verir.
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