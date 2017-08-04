ABD'den Rusya'ya topyekun savaş!

Rusya-ABD ilişkileri Soğuk Savaş’tan bu yana en gergin dönemine giriyor. Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev, sosyal medya sitesi Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Kongresinin, Rusya, İran ve Kuzey Kore’ye yönelik yeni yaptırım tasarısının ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanarak yasalaşmasını değerlendirdi. ABD’nin, Rusya’ya karşı tam kapsamlı bir ticaret savaşı başlattığını kaydeden Medvedev, Rusya’nın yeni yaptırımlarla başa çıkmayı başaracağını savundu. Yaptırım rejiminin bir mucize gerçekleşmediği takdirde onlarca yıl yürürlükte kalacağına dikkat çeken Medvedev, ABD ve Rusya arasındaki ilişkilerin düzelme ihtimalinin artık kalmadığını vurguladı.

ENERJİ YATIRIMLARINA YASAK GELDİ

ABD Başkanı Trump’ın Kongre tarafından küçük düşürüldüğünü sözlerine ekleyen Medvedev, “Trump yönetimi de büyük bir acizlik göstererek tüm yürütme gücünü Kongre’ye devretti” eleştirisini yöneltti. Trump, ABD Kongresinin Rusya, İran ve Kuzey Kore’ye yönelik “Amerika’nın Düşmanlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası”nı dün imzalamıştı. Yeni yasa ABD şirketlerinin Rusya’nın Kuzey Akım-2 petrol ve doğalgaz boru hattı gibi enerji projelerine yatırım yapmasına kısıtlama getirerek Rusya ile ticaret ve yatırım işbirliğini zorlaştırıyor. Yasalaşan tasarı ile Trump’ın Rusya’ya uyguladığı yaptırımları kaldırmaya ya da değiştirmeye yönelik olası adımlar için Kongre’nin onayı aranacak. Onayladığı kararı beğenmeyen ABD Başkanı Trump, kararının ardından, “Bu tasarı ABD’nin Amerikan halkı için iyi anlaşmalar yapmasını zorlaştırıyor” dedi.

AB'den jet misilleme tehdidi

AB Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker, Rusya’ya uygulanan yeni yaptırımlara tepki gösterdi. Juncker, ABD’de onaylanan yeni yasanın Avrupa’nın kaygılarını dikkate aldığını ancak bunun AB ekonomik çıkarlarına zarar vermesi durumunda birkaç gün içerisinde misilleme yapmaya hazır olduklarını bildirdi. Juncker, “Hazırız, ABD karşısında ekonomik çıkarlarımızı savunmalıyız ve bunu yapacağız. Düzenleme, Avrupa çıkarlarının altını oyacak bir şekilde uygulanırsa AB buna günler içerisinde yeterli ölçüde karşılık vermeye hazırdır” ifadelerini kullandı.