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ABD Rusya'yı yaptırımla tehdit etti

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya’yı yaptırım uygulamakla tehdit etti.

30 Ocak 2018 Salı 11:24
ABD Rusya'yı yaptırımla tehdit etti

ABD Hazine Bakanlığı, 2016'da ABD'deki başkanlık seçimlerine müdahale iddiasıyla ilişkili olarak Rusya'ya yaptırım listesini genişletti. Bakanlık, bunun bir yaptırım listesi olmadığını ancak yaptırım uygulanması olası isimlerin listede yer aldığını açıkladı.

CNN'in haberine göre ABD'nin listesinde, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e en yakın isimler var. Listede, aralarında Rusya Başbakanı Dimitry Medvedev, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov' ve Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov'un da bulunduğu 114 üst düzey siyasetçi yer aldı.

Listede ayrıca Rusya'nın en zengin isimlerinin de aralarında olduğu 96 iş adamı bulunuyor. Rusya devletine ait birçok şirketin CEO'su da yaptırım listesinde yer aldı.

ABD yönetiminden dün yapılan açıklamada, halihazırda Kırım'ın ilhakı sonrası yaptırım uygulanan Rus kurumlarıyla ilişkili şirket ve ülkelere yaptırım uygulanmayacağını bildirmişti.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 11:24
  1. ABD Hazine Bakanlığı
  2. Rusya
  3. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
  4. Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov
  5. Vladimir Putin
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