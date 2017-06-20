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ABD'den Rusya'ya rest! Kendimizi savunuruz

Rusya'nın "Amerikan uçaklarını vururuz" tehdidine cevap geldi. ABD, "DEAŞ'a karşı oluşturulan koalisyon olarak kendimizi savunma hakkımızı saklı tuttuğumuzu anlamalılar" ifadelerini kullandı.

20 Haziran 2017 Salı 10:56
ABD'den Rusya'ya rest! Kendimizi savunuruz

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, kameralara kapalı olarak gerçekleştirdiği günlük basın brifinginde Suriye'de son duruma ve ABD ile Rusya arasında artan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çatışmaların artmasının bölgedeki krizi daha da kötü hale getireceğini söyleyen Spicer, "Bu bölgede bulunan unsurlar arasında çatışmaların artması kimseye fayda sağlamaz" dedi. Sözcü, mecbur kalmaları halinde gereken askeri adımları atabilecekleri yorumunu yaparak, "Suriye rejimi ve diğerleri, DEAŞ'a karşı oluşturulan koalisyon olarak kendimizi savunma hakkımızı saklı tuttuğumuzu anlamalılar" şeklinde konuştu.

"RUSLARLA İLETİŞİMİ AÇIK TUTMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Spicer, Suriye'nin karmaşık bir durumda olduğuna ve sorunların daha da karmaşık hale getirilmemesi gerektiğine işaret ederek, "DEAŞ tüm milletlere karşı bir tehdit teşkil ediyor ve bunun için ortaklarımızla beraber çalışmalıyız. Bundan dolayı Ruslarla iletişimi açık tutmaya çalışacağız" dedi.

"RUSLARLA SAVAŞIN EŞİĞİNDE DEĞİLİZ"

Bir basın mensubunun, "Ruslarla savaşın eşiğinde miyiz?" şeklindeki sorusuna ise Spicer, "Hayır değiliz" diyerek cevap verdi.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford da Rusya'nın Suriye'deki ayrışma kanalının askıya alınması ve Fırat'ın batısına geçen uçakların vurulabileceği açıklamasına, "Kuvvetlerimizin orada başının çaresine bakacak kabiliyete sahip olduğuna güvenim tam" sözleriyle cevap vermişti.

ABD savaş uçakları dün PYD/PKK'nın öncülük ettiği Suriye Demokratik Güçleri (SDG) unsurlarına ateş açması üzerine bir Suriye SU-22 savaş uçağını düşürmüş, Rusya Savunma Bakanlığı da ABD ile kuvvet ayrışma kanalını askıya aldığını ve Fırat Nehri'nin batısına geçen koalisyon uçaklarının vurulacağını açıklamıştı.

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 10:56
  1. DEAŞ
  2. ABD
  3. Rusya
  4. Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer
  5. Suriye
  6. PYD
  7. PKK
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