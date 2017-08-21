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ABD'den Rusya'ya misilleme! Rusya tepki gösterdi...

Rusya'nın ülkedeki ABD'li diplomatların sayısının 455'e düşürme kararı üzerine ABD'den karşı hamle geldi. ABD'nin Rusya Büyükelçiliği, ABD’ye geçici süreli ziyaret amacıyla verilen göçmen olmayan vizeleri askıya alacağını duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin vize kararına sert tepki gösterdi.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 16:39
ABD'den Rusya'ya misilleme! Rusya tepki gösterdi...

ABD'nin, Rusya'dan yapılan göçmen harici vize türlerine yönelik operasyonlarını donduracağı bildirildi.

ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın, ABD'li diplomatların sayısını azaltmasına yönelik talebi nedeniyle, ülkede yapılan göçmen harici vize türlerine yönelik operasyonların 23 Ağustos itibarıyla dondurulması kararı alındığı belirtildi.

Vize işlemlerinin Moskova'da 1 Eylül itibarıyla eski haline getirileceğinin kaydedildiği açıklamada, Rusya'nın diğer şehirlerindeki konsolosluklardaki vize işlemlerinin ise süresiz olarak askıya alındığı ifade edildi.
Rusya, ABD'nin yürürlüğe koyduğu yeni yaptırımlara karşılık ABD'den Rusya'daki personel sayısını, Rus büyükelçiliğinin ABD'deki personel sayısı olan 455 kişiye indirmesini istemişti.

Moskova'dan cevap

ABD'nin Rusya'da göçmen olmayan vize uygulamalarını askıya alma kararını tepi gösteren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington'ın bu adımı renkli devrimleri organize eden kişilerin mantığıyla attığını söyledi.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 16:39
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