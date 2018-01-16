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ABD'den Rusya'ya gözdağı! Tarih verdiler

ABD'nin Rusya Büyükelçisi Jon Huntsman, ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarının 29 Ocak'ta açıklanacağını söyledi.

16 Ocak 2018 Salı 13:21
ABD'den Rusya'ya gözdağı! Tarih verdiler

Rus haber ajansı TASS'ın, ABD'nin Rusya Büyükelçisi Jon Huntsman'a dayandırdığı habere göre ABD, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların 29 Ocak'ta açıklanacak.

Washington yönetiminin, Rusya'ya yönelik uyguladığı yaptırımları genişletmesi bekleniyor. Yaptırımların, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddiası nedeniyle uygulanması bekleniyor. Kremlin bu iddiaları reddediyor.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 13:21
  1. Rusya
  2. Jon Huntsman
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