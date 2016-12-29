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ABD'den Rusya'ya açık tehdit

ABD’nin önde gelen üç senatörü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği tehdidinde bulundu.

ABD'den Rusya'ya açık tehdit
Eklenme: 29 Aralık 2016, 14:21
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ABD’de Donald Trump’ın zaferle çıktığı Kasım ayında yapılan Başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahalede bulunduğu iddiaları üzerine ABD’li senatörlerden Rusya’ya yönelik yaptırım için destek geldi.

3 SENATÖR DESTEK VERDİ

Cumhuriyetçi John McCain, Lindsey Graham ve Demokrat Amy Klobuchar, Çarşamba günü Estonya, Litvanya ve Letonya’ya gerçekleştirdikleri ziyarette Rusya’ya yönelik yaptırıma destek verdiklerini dile getirdiler.

ARTIK ZAMANI GELDİ

Graham, Rusya’ya yönelik yaptırım önerisinin Rusya’yı kötü etkileyeceğini bildirerek, “Özellikle de Putin’i etkileyecek. Senatörlerin yüzde 99’u bunu Rusların yaptığını düşünüyoruz ve bununla ilgili bir şeyler yapacağız” ifadelerini kullandı. Graham Rusya’nın bütün dünyadaki demokrasilerin belini bükmeye çalıştığını söyleyerek, “Rusya’nın bu kadarının yettiğini anlamasının zamanı geldi” dedi. 

 
EtiketlerDonald TrumpABDRusya
HABER YORUMLARI
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osmanoğlu2023

abd bayrağı akbabalara benzetilmiş...helal olsun benzetene..!

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1956

Siyonist abd kendini ne zannediyorsun musluman katili abd allahım tez zamanda seni kahretsin insallah

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daim

abd eceli gelen köpek misali...

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Osmaniyye

Ne kadar dandik bir sisteminiz varmış ki putin müdahale edebiliyor. ABD cumhuriyeti MUZ cumhuriyeti mi? Yav senaryo uydurup operasyon çekmeyin yemiyoruz.. Biz size mertçe direk operasyon yapacaz az kaldı..

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muzaffer

Ulan puşt soylari yillardir tum dunya ulkelerinin secimlerine gerek dolayli gerek direkt mudahalede bulundugunuz icin kendi basiniza gelecegini dusunmeniz gayet normal. Ne yaptiysaniz aynilarini goreceksiniz. Dunyayi kan ve goz yasina bogdunuz kanlarinizin akacagi deryalarda bogulup feryat figan edeceksiniz. Abiniz itrail de katlettigi babalarin cocuklari eliyle, katlettigi cocuklarin kardesleri eli ile gebertileceksiniz insallah.

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Sukru

Amerika gittiği bütün ülkelere demokrasi getiriyor.yersen.

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ferhat karasari

bugune kadar ABD nin yanindaydik hic bir cikarimiz olmadi bundan sonrada Rusya nin yaninda olalim,cikarimiz olmazya ABD ye inat olsun , Aslinda yok birbirlerinden farklari

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Ali

Siyonist amarika dunyayi mafyayalanlariylateksas uslubuyla yonetiyor.Artik dunya anladi ne pok oldugunuzu.Bu yuz yildagecmisteoldugu gibi amarikaninsonu olacaktir.

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Onur

Putinde sizin yaptirimlarinizdan korkacakti.

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Yusuf

Nasıl seçimlere müdahale yapmış bi anlatın da biz de bilelim

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