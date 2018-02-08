ABD'den Rex Tillerson'ın Türkiye ziyaretiyle ilgili açıklama
ABD Dışişleri Bakanlığı, Bakan Tillerson'ın 11-16 Şubat'ta Ortadoğu'ya yapacağı ziyaret çerçevesinde Ankara'ya da giderek üst düzey yetkililerle görüşeceğini açıkladı.08 Şubat 2018 Perşembe 22:11
Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, Tillerson'ın 11-16 Şubat'ta Amman, Ankara, Beyrut, Kahire ve Kuveyt'e yapacağı ziyaretlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Tillerson'ın diğer ziyaretlerinde ise Ürdün'ün başkenti Amman'da Kral Abdullah ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'yle, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Başbakan Saad Hariri'yle, Mısır'ın başkenti Kahire'de "üst düzey yetkililerle" görüşeceği kaydedildi.
Tillerson'ın Kuveyt'te ise DEAŞ'a karşı koalisyonun bakanlar toplantısına katılacağı açıklandı.
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