% 51.41
% 48.59
EVET25.156.860 OY
AÇILAN SANDIK%99.97Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.014 OY

ABD'den referandumla ilgili ilk açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki anayasa değişikliği referandumunun neticesini takip ettiklerini, sonuçlar doğrulanana kadar yorum yapmayacaklarını açıkladı.

ABD'den referandumla ilgili ilk açıklama
Eklenme: 17 Nisan 2017, 02:07

Bakanlığın bir sözcüsü Amerika'nın Sesi muhabirinin sorusuna e-posta yoluyla gönderdiği kısa açıklamada, "Türkiye'deki referandum oylamasının neticesini elbette takip ediyoruz. Sonuçların doğrulanması ve AGİT'in (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) ilk bulgularına ilişkin raporuna kadar yorum yapmaktan kaçınacağız" ifadesini kullandı.

18 maddelik Anayasa değişiklik paketi için yapılan referandumda Anadolu Ajansı'nın verilerine göre sonuç ‘evet' oldu. Sandığa gidenlerin %51.20'si 'evet' derken, ‘hayır' diyenlerin oranı %48.80'de kaldı.

 
EtiketlerabdreferandumDÜNYA Haberleri
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ferhat

Secımlerde hıle olduğunu soyluyor ıste CIA ajanları salak değil tabıı kıgerceklerı bızden ıyı goruyorlar onlarda secım yaptı amaonlarda hıle yapan YSK yok tabıı hıle yapan devlet te yok. Yazıklar olsun bır adam gıbı secım yapamıyoruz ve şaibeli secımler yapıyoruz.

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