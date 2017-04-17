% 51.41
% 48.59
EVET25.157.025 OY
AÇILAN SANDIK%100Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.091 OY

ABD'den referandum açıklaması: Not ettik

16 Nisan referandumu ile ilgili AGİT'in skandal raporu sonrası, ABD'den, 'raporda yer alan endişeler not edildi' açıklaması yapıldı.

ABD'den referandum açıklaması: Not ettik
Eklenme: 17 Nisan 2017, 21:01

Türkiye'deki referandum ile ilgili AGİT raporunun yayımlanmasının ardından, ABD Dışişleri, "raporda yer alan endişeler not edildi" açıklamasını yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Türkiye'nin liderlerinin muhalefetin görüşlerine ve ifade özgürlüğüne saygı göstermesi gerektiği" ifadesi yer aldı.

Washington, uluslararası gözlemciler raporlarını açıklayıncaya kadar referandum sonuçları ile ilgili yorum yapmayacağını duyurmuştu.

"SONUÇLARA BİR İTİRAZIMIZ YOK"

Dışişleri Bakanlığı sözcülüğünü vekaleten yürüten Mark Toner, Washington'ın sonuçlara itirazı olmadığını söyleyerek şunları söyledi:

"Demokrasiler, özellikle tartışmalı konularda, karşıt görüşlere saygı göstererek güç kazanır. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye demokrasisine destek vermeye devam edecektir ki bu hususta hukukun üstünlüğü ve özgür basın kavramlarına bağlılık esastır"

Mark Toner, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyelerinden oluşan heyetin tam raporunu bekleneceğini de sözlerine ekledi.

 
EtiketlerabdTürkiyedışişleri bakanlığıreferandumAGİTDış Politika Haberleri
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

MEFTUN

SİZ KUKLALARINIZA MÜDAHALE EDİN.SİZ TÜRKİYEYE ASLA KARIŞAMAZSINIZ

Cevapla

Çetin

Sen kimsin ki itirazın olsun yav...

Cevapla

Bahar

Hadii leeennnn yazmışmış.

Cevapla

ziya şamil

Senöncedünyada sömürdüğün mazlumların haakkını teslim et ırakın afganistanın sömürdüğün afrika ülkelerinin onlarıgeçtikzenci diyerek katlettiğin halkınının halen polisinin acımasızca vurdugu zencilere demokratik haklarını savun

Cevapla

Mahmut Kurt

Biz ABD'nin,nin ülkemize ve müslümanlara neler yaptığının notlarını zihnimize kazıdık.Nefretimiz ve kinimiz ebedidir.

Cevapla

osmanoğlu2023

bizde not aldık bütün pisliklerinizi önünüze koyacağız... fetö de bunun cabası bakalım beklentilerimize cevap verecekmisiniz... hiç ümitvar değiliz fakat işin hatrısı için deneyip göreceğiz...verecekmisiniz nazlanıp aşıkmı usandıracaksınız anlarız yakında!

Cevapla

Atak

Bizler coktan su Teroristlere verilen silahlari ve Hiristiyanlarin Müslüman kilikli Fetoslarinizi unutmadik ve unutmiyacagiz.

Cevapla

Kana Kan

Su Hacli Hiristiyam Klübü hepsi ayni, Ben ABCve E ( Elektronik silahlar agirlik verelim. Bunlar 500 senelik Hacli duygularini ortaya cikartiyorlar.

Cevapla

CİHANGİRSELÇUKOSMANLI

EY !...SEFİLSİNSİABD-ABSİZLERHAKKINDAENDİŞELERIMİZ VAR !...FETÖ VETERÖRİSTYARDIMCILARINIHALAİADEETMEDINIZ!..

Cevapla

Serkan aydin

özgür basinmi..hangi özgür basin..dunyanin hic bir yerinde ozgur basin diye bisi yoktur..amerikada hic yoktur..bir allahin kuluda çıkıp sormuyo su amerikalilara ozgur basin diyosunuz ama neden sizin basinin neredeyse hepsi belli sermayelerin elinde ve bu sermaye sahipleri neden eksiksiz yahudi...amerikada basili yada gorsel medyada neden yahudi karşıtı tek bir haber yapilamiyor..neden new york times ve washintin post gbi gazetelerdr en kucik yahudi karsitligi yapan kowuluyor..bunun ornekleri girla..cnnde en son spikeri kowmuslardi antisemitist yorum yapti diye..bumu basin ozgurlugu..avrupada hele almanyada tek laf yahudi karsitligi yapin basiniza neler geliyo bakalim..fransada ermeni soykirimi yok demenin bedeli hapis..dalgami geciyonuz lan siz bizimle..misirda darbeyle gelen sisiyi ove ove bitiremediniz desteklediniz..bumu demokrasisiniz..herseyikiz yalan artik inandiriciliginiz kaybettiniz ustune komik rezil hale geliyosunuz..yeni suslu kavramlar idiolojiler uydurmaniz lazim ki onlarin kilifinda maskesinde zalim emperyalist stratejilerinizi uygularsiniz..

Cevapla

Ramazan

sonuçlara bir itirazları yokmuş...ya siz kimsiniz? itirazınız olsa ne olur olmasa ne olur.hukukun üstünlüğü imiş...pööhhhhya siz haktan hukuktan ne anlarsınız. Eşkiya gibi bütün dünyadaki mazlumların kanına giriyorsunuz. Yaaabu dünyada haktan hukuktan özgürlükten bahsedecek en son kişiler bile değilsiniz siz...

Cevapla

Murat Taşcı

Sonunda bizi Rusya ile ittifaka zorlayacaklar ki bu ancak Avrupa'ya yıkım olarak yansır.

Cevapla

Murat Taşcı

Avrupa-Amerika, Türkiye'ye karşı ortak oyun içindeler. Amerika ve Avrupa önce, "Darbeci" ismini temize bi çıkarsın, şu 15 Temmuz'dan aklansınlar, sonra oturur bunlar ile demokrasi yi daha nasıl ileri götürürüz, konuşuruz;-)

Cevapla

Kocasolak

Biz de TRUP un cia raporundan endise duyuyoruz.

Cevapla

Faik

İtiraz etsen ne olur etmesenne olur teröristle iştutan teröristi besleyen saklayan terörist oğlu terörist hesabını elbette bir gün soracağız.

Cevapla

Millet

Sonuçlara birde siz itiraz etseydiniz coniler kendini bilmezler

Cevapla

Nail

Çok konuşuyorsun büyük şeytan kes sesini de kendi içişlerine bak it

Cevapla

Yılmaz ekiz

Bizde not ettik kimin ne yaptığını

Cevapla

Alican

Yaw he he

Cevapla

Aklıolana

ABD ile aramız bozulursa nolur? Şunlar olur: Tıbbi cihazımın parçaları olan ucu inceltilmiş 1 metrelik çelik teli, 2 mm çaplı platin boruyu ve tıbbi hortumu temin edemem. Evet, cihazım zaten bunlardan oluşuyor ve bütün parçaları amerikadan geliyor. Neden? Çünkü 160 bin makine mühendisimiz bakkal işletiyor, müteahhitlik yapıyor. Böyle mühendislerimiz varken, iyisi mi, dünya ile iyi geçinmeliyiz.

Cevapla

hrn

Önce kendinize demokrasi getirseniz ta iyi olur

Cevapla

Kanuni

Ellibeş milyon oyu üç kişinin talimatınınızla yazdığı kağıt parçasıyla yok sayılacağını zannediyorsanız ........

Cevapla

16 nisan

hala utanmadan sıkılmadan büyük şeytan amerika ve şeytanın çocuğu avrupa Türkiyenin iç işlerine karışıyor

Cevapla

Zekeriya gökçe

Var var bu millet size ve küpellerinize bir ayar çekti ki bir daha belinizi zor doğrultursunuz

Cevapla

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?