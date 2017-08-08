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ABD'den referandum açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü DAEŞ'le mücadele özel temsilcisi Brett McGurk, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin 25 Eylül'de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumuna ilişkin açıklamada bulundu.

08 Ağustos 2017 Salı 18:47
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 18:47
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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