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ABD'den PYD'ye son zamanların en büyük yardımı!

ABD, Suriye'de PYD/PKK'ya son 2 haftada 3 askeri sevkiyat gerçekleştirdi. Silah sevkiyatının en büyüğü dün havadan ve karadan örgütün kontrolündeki Haseke'ye ulaştırıldı

ABD'den PYD'ye son zamanların en büyük yardımı!
Eklenme: 29 Aralık 2016, 00:27
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ABD, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'ye askeri yardımına hız verdi. ABD'li yetkililerin aksi yöndeki ifadelerine rağmen, son iki haftada PYD kontrolündeki Haseke iline havadan ve karadan silah sevkiyatları yapıldı.

ABD'li yetkililer, Suriye'deki PYD/PKK unsurlarına askeri yardımda bulunmadıklarını savunmasına karşın, sahadaki hareketlilik sürüyor.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi John R. Bass, geçen cuma verdiği bir röportajda, "Biz PYD'ye doğrudan destek sağlamıyoruz, silah, cephane sağlamıyoruz." demişti.

Bass'ın açıklamalarıyla aynı gün akşam saatlerinde, Rümeylan hava üssüne askeri kargo uçakları indi. Askeri kargolar bu uçaklardan ABD helikopterlerince alınarak farklı bölgelere taşındı.

Büyükelçi Bass'ın 7 Nisan'da, örgüte askeri yardımda bulunmadıkları açıklamasının hemen ertesi günü de ABD helikopterleri Rümeylan'daki PYD/PKK unsurlarına büyük bir askeri sevkiyat yapmıştı.

SON İKİ HAFTANIN EN BÜYÜK SEVKİYATI

Sevkiyatta görevli olan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir yerel sakinin, ABD güçlerinin 13 Aralık'ta da örgüte yardım ulaştırdığını, son iki haftanın en büyük askeri yardımının da dün akşam saatlerinde gerçekleştiğini bildirildi. Buna göre, Rümeylan'a ABD kargo uçaklarını inerken, Erbil'den yola çıkan üstü örtülü onlarca tır, Irak sınırından geçerek PYD/PKK bölgesine ulaştı. AA'ya bilgi veren diğer kaynaklar, tırların bir kısmının Kamışlı'dan geçişine tanıklık ettiklerini söyledi.

BÖLGEDEKİ ABD-PYD/PKK ÜSLERİ

ABD, Haseke'nin kuzeydoğusundaki Rümeylan ilçesinde Ekim 2015'te, Kobani'nin (Ayn el-Arab) güneyindeki Harab Işk köyüne de geçen mart ayında hava üsleri kurmuştu. Rümeylan, kargo uçaklarının da inebileceği büyüklükte iken Harab Işk'ı ise şimdilik yalnızca askeri helikopterler kullanabiliyor.

PYD/PKK, Suriye'nin kuzeydoğu sınırındaki Haseke'den başlayarak Hatay'ın karşısına kadar, sınır hattında uzanan bir hakimiyet bölgesi kurmayı hedefliyor.

Türkiye ise bu "terör koridoru"nun kurulmasına izin vermeyeceği uyarılarını yineliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da terör örgütüne yönelik dış yardımlar konusunda, dün, "(Fırat Kalkanı Harekatı) Koalisyon güçleri ne diyordu başından, 'DEAŞ terör örgütüne karşı bütün mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz' diyorlardı. Hatta bizi de DEAŞ'a destek vermekle suçluyorlardı. Şimdi hepsi ortadan kayboldu. Tam aksine terör örgütüne, DEAŞ da dahil olmak üzere, YPG, PYD bunlara destek veriyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Dünya Bülteni

 
EtiketlerABDPKKPYDYPGyardımson zamanların en büyük yardımı
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remzi marangoz

şehit edilen her güvenlik güçlerinin kanında amerika almanya avrupa ülkeleri ve natonun parmağı var. Bunu anlamak için ileri üstün zekalı olmaya gerek yok.Tavşana kaç tazıya tut anlayışı ile Türkiyeyi yıllardır bu pkk denen bela ile uğraşmaya mecbur bıraktılar.bu pkk belası ile uğraşmaktan hep geri kaldık.bu hainiki yüzlü katilülkeler yıllarca terör örgütüne silah ve para yardımı yaptılar.

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