ABD'den PYD/PKK'ya üst düzey ziyaret
Türkiye’nin ÖSO ile birlikte düzenlediği Afrin harekâtının üçüncü gününde ABD’den üst düzey isimler Suriye’nin kuzeyindeki Rakka kentine ziyaret gerçekleştirdi.23 Ocak 2018 Salı 05:06
ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Başkanı Mark Andrew Green, dün daha önce duyuru yapmadan PKK bağlantılı YPG güçlerinin kontrolündeki kente gitti.
Trump yönetiminin üst düzey yetkilileri arasında yer alan Green’e ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph Votel de eşlik etti.