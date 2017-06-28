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ABD'den PYD açıklaması

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, terör örgütü PYD/YPG ile ilişkilerinin'tercihten değil zorunluluktan kaynaklanan kısa dönemli geçici bir durum'olduğunu söyledi.

28 Haziran 2017 Çarşamba 20:43
ABD'den PYD açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı: Milli Savuma Bakanı Işık ile ABD'li mevkidaşı ile Brüksel'de bir araya geldi. Bakan Işık, ABD'nin Suriye'de PYD-YPG ile ilişkisinden Türkiye'nin duyduğu rahatsızlığı ABD'li bakana iletti.

Bakan Işık görüşme sonrası yaptığı açıklamada 'Türkiye'nin YPG rahatsızlığı iletildi' dedi.

GEÇİCİ BİR DURUM

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, PYD/YPG ile ilişiklerinin 'tercihten değil zorunluluktan kaynaklanan kısa dönemli geçici bir durum' olduğunu teyit etti.

 

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 20:43
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