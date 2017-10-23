ABD'den PKK'ya çağrı: Hepsini öldürün

ABD'nin Suriye'de terör örgütü DEAŞ'e karşı savaşan PKK'lı teröristlere 'yabancı savaşçılarla anlaşma yapmamaları ve onları savaş meydanında öldürmeleri' talimatı verdiği ortaya çıktı.



PKK'nın Suriye'deki çatı oluşumu Suriye Demokratik Güçleri, Uluslararası Koalisyon'un, DEAŞ içerisindeki 'yabancı savaşçıları' tanımaları için kendilerine bu kişilerin fotoğraf ve kimlik bilgilerini verdiği bildirdi.

''RAKKA'DA ÖLECEKLER''

Batı ülkeler DEAŞ içerisindeki Avrupalı yabancı savaşçıların ülkelerine geri dönmesi halinde güvenlik tehditi oluşturmalarından endişe ediyor. PKK teröristlerinin, Koalisyon tarafından ulaştırılan bilgiler doğrultusunda tutuklanan veya öldürülen yabancı savaşçıların kimliklerini tespit etmeye çalışıtığı ifade edildi.