Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD'den PKK'ya çağrı: Hepsini öldürün

ABD'nin PKK'ya, Rakka operasyonu sırasında 'yabancı savaşçıları öldürün' talimatı verdiği ortaya çıktı.

23 Ekim 2017 Pazartesi 20:27
ABD'den PKK'ya çağrı: Hepsini öldürün

ABD'nin Suriye'de terör örgütü DEAŞ'e karşı savaşan PKK'lı teröristlere 'yabancı savaşçılarla anlaşma yapmamaları ve onları savaş meydanında öldürmeleri' talimatı verdiği ortaya çıktı.

PKK'nın Suriye'deki çatı oluşumu Suriye Demokratik Güçleri, Uluslararası Koalisyon'un, DEAŞ içerisindeki 'yabancı savaşçıları' tanımaları için kendilerine bu kişilerin fotoğraf ve kimlik bilgilerini verdiği bildirdi. 

''RAKKA'DA ÖLECEKLER'' 

Batı ülkeler DEAŞ içerisindeki Avrupalı yabancı savaşçıların ülkelerine geri dönmesi halinde güvenlik tehditi oluşturmalarından endişe ediyor. PKK teröristlerinin, Koalisyon tarafından ulaştırılan bilgiler doğrultusunda tutuklanan veya öldürülen yabancı savaşçıların kimliklerini tespit etmeye çalışıtığı ifade edildi.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 20:27
  1. SURİYE
  2. DEAŞ
  3. abd
  • halil34halil341 sa önce
    amerika kiyamete kadar dostumuz olamaz
  • Şey samilŞey samil1 sa önce
    Abd malları kullanmayın. Sigara mx donals burgenkong gece yarısı iphone 8 yarısına gören ey zavallı lar. Abdyiyenecekbtek formul bütün Ekonomistler bunubsoyluyor 10gun tutun icin pihilip Morris sabancı ortaklığı sigara fabrikası batsinsabirla şükürler yenersiniz
  • Aziz ÇALIŞAziz ÇALIŞ14 sa önce
    Abd pkk ya destek vermeye devam ettikçe Türk milletinin nefreti dahada artıyor. Bu vatandaş abd li conileri bir gün gelecek sokak ortasında it öldürür gibi öldürecek.
  • Serdar yağmur Serdar yağmur 14 sa önce
    Yeterki oradaki insanlar azalsin. İtten de giderse kâr kurttan da giderse kâr mantığı
  • sukrusukru15 sa önce
    Delil tanık ve şahitlerin ortadan kaldırılması önemlidir tabii.
MİT’te beklenmedik değişiklik: Görevden ayrıldı
MİT’te beklenmedik değişiklik: Görevden ayrıldı
Koç'tan 'ahlaksız sergi' için açıklama geldi
Koç'tan 'ahlaksız sergi' için açıklama geldi
Fatih Portakal ters köşeye yattı
Fatih Portakal ters köşeye yattı
ABD'den PKK'ya çağrı: Hepsini öldürün
ABD'den PKK'ya çağrı: Hepsini öldürün
Suudi Arabistan ve BAE'den hain Kürdistan planı
Suudi Arabistan ve BAE'den hain Kürdistan planı

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.10.2017
Belediye başkanlarının istifasından sonra bir flaş iddia daha
Belediye başkanlarının istifasından sonra bir flaş iddia daha
Taşerona kadro verilecek mi? İşte masadaki teklifler…
Taşerona kadro verilecek mi? İşte masadaki teklifler…