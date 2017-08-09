ABD'den terör örgütü PKK’ya 6 ayda devleti vaadi

ABD Dışişleri ve Pentagon üst düzey sivil ve askeri yetkililerinin de bulunduğu heyet Ayn İsa’da terör örgütü PYD’nin önde gelen temsilcileri ile görüştü. Suriye genelinde savaşan PKK-PYD komutanları ve sivil yöneticilerin de katıldığı görüşmesinin ana gündem maddesi Kuzey Suriye Federalizmi (PKK özerk Devleti) oldu. ABD heyeti, “PYD’ye 6 ay içerisinde meşru devlet niteliği ve uluslararası statü kazandıracağız, hakim olduğunuz bölgeler de seçim altyapısını oluşturun, Ocak 2018’de Suriye’nin kuzeyinde yapılacak referandum ile devlet olacaksınız” vaadinde bulundu.

BEYAZ SARAY’DAN GELDİLER

Suriye PKK’sına askeri ve siyasi desteğini her gecen gün artıran Beyaz Saray yönetimi, Rakka-Ayn Isa kasabasına gerçekleştirdiği son ziyarette terör örgütüne önümüzdeki dönem takip edecekleri yol haritası konusunda bilgi verdi. Üç saat süren toplantıya ABD Dışişleri Sivil İlişkiler Sorumlusu Aleks Star, Siyasi İşler Sorumlusu Canberly Belly ve Ulusal Koalisyon Özel Birlikler Komutanı Tom Crik başkanlık etti. Görüşmeye PYD adına katılan isimler arasında ise, Hasan Muhammed Ali, İlham Ahmet, Abdulkadir Muvahhid, Cihan Şeyh Ahmet, Talel Sülo ve Leyla Mustafa gibi üst düzey terör örgütü mensupları yer aldı. ABD’liler, Suriye’nin Kuzeyi’nde PYD’nin yegane asli güç olacağını ve tüm yapıların bu şemsiye altında toplanacağını iddiasında bulundu. Federalizm projesi ile Kuzey de tüm yapıların PKK merkezli kurulacak devlette temsil edileceğinin de vurgulandığı toplantıda PYD ile işbirliği halinde olan Arap aşiret temsilcileri de hazır bulundu.

TÜRKİYE BİR SÜRE DAHA OYALANMALI

Kalabalık bir heyet ile PYD işgalinde bulunan Ayn İsa kasabasına gelen ABD’liler, “Türkiye bir süre daha oyalanmalı, kuzeyde PKK-PYD’nin meşru devlet sıfatı kazanması ile size ait bölgelere saldırı ihtimali de ortadan kalkacak ve tehdit olmaktan çıkacak, bunun için bir kaç aya daha ihtiyaç var” şeklinde görüş bildirdiler.