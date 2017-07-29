ABD’den PKK/PYD’ye askeri sevkiyat sürüyor

HASEKE - ABD’nin, Suriye’de terör örgütü PKK/PYD’ye, DEAŞ’la mücadele gerekçesiyle askeri yardımları devam ediyor. 22 Temmuz’da 100, dün 80 olmak üzere askeri araç gereç ve mühimmat taşıyan toplam 180 TIR’ın, Irak sınırından geçerek örgüt kontrolündeki Haseke’ye girdiğini bildirdi. Konvoyda, üstü kapalı TIR’lar, iş makineleri, personel taşıyıcı araçlar dikkati çekti.

Ayrıca 5 Haziran’da 60, 12 Haziran’da 20, 16 Haziran’da 50 ve 21 ile 26 Haziran’da toplam 120, 5 Temmuz’da 82, 9 Temmuz’da 102, 13 Temmuz’da 95, 17 Temmuz’da 100 olmak üzere 629 TIR, PKK/PYD bölgesine teslimat yapmıştı.

SİLAH LİSTESİNDE YOK YOK

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan edindiği belgede, Suriye’de PKK/PYD’nin de içinde olduğu gruplara verilecek silahlar listesinde, 12 bin kalaşnikof marka tüfek, 6 bin makineli tüfek ve 3 bin 500 ağır makineli tüfeğin yanı sıra 3 bin Amerikan yapımı RPG-7 ve bin Amerikan yapımı AT-4 veya Rus yapımı SPG-9 tanksavarın da yer aldığı görülüyor.

Belgede ayrıca aynı kapsamda değişik kalibreye sahip 235 havan topu, 100 keskin nişancı tüfeği, 450 PV-7 tipi gece görüş dürbünü ve 150 kızılötesi lazer aydınlatıcı dürbünün terör örgütüne ulaşacağı bilgisi yer alıyor.

ABD’nin öncülük ettiği Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu, Rakka kent merkezine yönelik operasyonunun 6 Haziran itibarıyla başladığını duyurmuştu ancak ABD’nin PKK/PYD’ye Nisan 2016’dan bu yana askeri yardımda bulunduğu biliniyor.

50 BİN SİVİL MAHSUR KALDI

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ursula Mueller, BM Güvenlik Konseyine Ürdün’ün başkenti Amman’dan video konferans yoluyla katılarak, Suriye’deki insani duruma ilişkin bilgi verdi. Nisan ayından beri 200 binden fazla sivilin Rakka’dan kaçtığını belirten Mueller, sadece bu ay 30 binden fazla kişinin yerlerinden edildiğini ifade etti.

Mueller, “20 ila 50 bin sivil kuşatma altındaki Rakka’da mahsur ve tehlike altında. Rakka’dan çıkmaları mümkün değil. Mayın ve diğer patlayıcı mühimmatlar, keskin nişancılar ve hava saldırıları nedeniyle sivillerin hareket etmesi son derece zor” dedi.

DEAŞ’ın sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını ve ölümlerin artmasından endişe duyduklarını söyleyen Mueller, çatışmalar nedeniyle insani yardımların yapılamadığına ve temmuz ayında kuşatma altındaki hiçbir bölgeye yardım ulaştırılamadığına dikkati çekti.

Rakka’da 84 sivil öldürüldü

Suriye’de Rakka’ya düzenlenen saldırılarda dün ve önceki gün toplam 84 sivil hayatın kaybetti, 90 sivil yaralandı. Rakka’daki yerel medya aktivistlerinden Muaz Aziz de yaptığı açıklamada, ‘’DEAŞ, Rakka’nın doğusunda Karama beldesi yakınlarında PYD’ye ait birliğine bomba yüklü araçla saldırdı. Saldırıda çok sayıda PYD’li öldü’’ dedi. ABD’nin öncülük ettiği Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu, Rakka kent merkezine yönelik operasyonun 6 Haziran itibarıyla başladığını duyurmuştu. Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), son 8 ayda Rakka’ya düzenlen saldırılarda, 308’i çocuk, 203’i kadın, en az bin 400 sivilin hayatını kaybettiğini bildirmişti.