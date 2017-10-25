ABD Genelkurmay Başkanı'ndan ''PKK'' açıklaması
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Rakka'daki Abdullah Öcalan posterleri hakkında ''kınıyoruz'' dedi.25 Ekim 2017 Çarşamba 08:07
Dunford, ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk ile Virginia eyaletindeki Fort Belvoir Askeri Üssü'nde ev sahipliğini yaptığı "Şiddet Yanlısı Aşırı Örgütlerle Mücadele Genelkurmay Başkanları Konferansı"nın ardından düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"PKK TERÖR ÖRGÜTÜDÜR" DİYEREK SİLAH YIĞIYORLAR
Toplantıda AA muhabirinin, "Rakka, ABD halkının milyonlarca dolar vergisi ve ABD askerlerinin yardımı ile alındı ancak YPG bunu PKK elebaşı Öcalan'a adadı. Pentagon bu olayı kınadı ancak YPG, Rakka'yı PKK ve Öcalan'ın ideolojisi ile aldığını iddia ediyor. Siz bu değerlendirmeye katılıyor musunuz?" sorusu üzerine Dunford, "PKK'yı bir terör örgütü olarak kınıyoruz. Türk müttefiklerimizin yanındayız ve onların PKK ile ilgili tanımlarını paylaşıyoruz." yanıtını verdi.
ÖZEL TEMSİLCİNİN KONUYLA İLGİLİ FİKRİ YOK
McGurk ise "Rakka'da Öcalan posterinin asılmasıyla ilgili video yayınında Rakka'nın alınmasının Öcalan'a adanması konusunu YPG ile konuştunuz mu? Bu konuda ne yapacaksınız?" sorusu karşısında adeta ne diyeceğini bilemedi.
Terör örgütü PYD/PKK ile iyi ilişkileri bulunan ve daha önce Suriye'de PYD/PKK kamplarını ziyaret ederken görüntülenen McGurk'un, "Genelkurmay Başkanı'nın da dediği gibi bu konuda söyleyeceğimizi söyledik. Benim bu hususta diyeceğim başka bir şey yok." demekle yetinmesi de dikkati çekti.
TERÖRİZM ELE ALINDI
Öte yandan, ABD Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, 70'i aşkın ülkenin genelkurmay başkanlarının konferansa katıldığı ve aşırıcı gruplar ile bölgeler arası terörizm konusunun ele alındığı ifade edildi.
Konferansın ilki geçen yıl ekim ayında yapılmış ve ABD Genelkurmay Başkanlığının açıklamasına göre 40'tan fazla genelkurmay başkanı, Maryland eyaletinde bulunan Andrews Ortak Hava Üssü'nde gerçekleştirilen toplantıya katılmıştı.
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ahmet13 sa önce bunlar suçüstü oldular mı üzüntü duyarlar, kınarlar. ama yapacaklarından vazgeçmezler ihsan13 sa önce bu kerizler bizi aptalmı zannediyorlar ne ulen kim inanır senin yalanına pislik abd Arif14 sa önce Yalancı pislikler...Sizin ne karanlık olduğunuzu artık CHP de iyi biliyor ama siz kurduğunuz için el pençe divan duruyor karşınızda... Serdar14 sa önce Hem kâfir hemde münafık. Kur'an okuyan insanlar Kur'an'ın tasvir ettiği bu din düşmanı tasvirleri en yabancı değillerdir. Serdar14 sa önce Eğer fetö hakyolda ise pkk ya destek veren abd fetöyü infaz etmesi lazım. Demek ki fetösününde pkkdan farkı yok. Çünkü ikisinde sınırsız destek verip koruyup kolluyor. Allah'tan korkan fetöcülere duyurulur. Tayyip Erdoğan düşmanlığınız sizi din düşmanlarıyla ittifak ettirmesin kendinizi kullandırmayın.Hem dünyanızı hemde ahiretinizi berbat etmeyin. alaettin 14 sa önce PKK PYD İŞİDE FE TUO DKPC SAY SAY BİTMİYORBUN LN AR SİZİN COCUK L ARİSİMLERİ AYRI AYRI OLSADASİZİN İMALATINI Z.BAŞ İNİZ BELA O LN SUNVERDİĞİN SILAHLAR SANADONSUN MEHMET DİYARBAKIR14 sa önce SİZE İNANAN SİZİN GİBİ ALÇAK OLSUN. TÜRKİYE BÜTÜN GÖCÜYLE PYD YİBİR AN ÖNCE YOK ETMESİ LAZIM. PYD NİN YOK OLMASI ABD VE İSRAİLİN, AB YOK OLMASI DEMEK. DAHA NEYİ BEKLİYORUZ. ABD YE ARTIK DERS VERMENİN VAKTİ GELMİŞTİR. BENİM ZORUMA GİDEN TÜRKİDEKİ BAZI MEDYA VE SİYASİLERİN ABD İNANMASIDIR. GÖRDÜNÜZ MÜ ABD PKK YA TERÖR DİYOR DAHA NE YAPSIN PYD FARKLIYMIŞ DİYEBİLECEK İÇİMİZDEKİ HAİNLER HALA VAR Adem yağcı15 sa önce Amacınız müslüman kanı içmek soysuz köpekler koyulhisarlımurat15 sa önce YÜRRÜÜÜÜÜÜÜÜ SOYSUZ ADİ MİLLET SİZİN KADAR KAYPAK BİR MİLLET VARMI mehmet 15 sa önce SAHTEKAR ALÇAKLAR UTANMADAN SIKILMADAN NASILDA YALAN SÖYLÜYORLAR BESLEDİKLERİNİZ İNŞAALLAH BİRGÜN BAŞINIZA BELA OLURLAR