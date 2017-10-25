Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD Genelkurmay Başkanı'ndan ''PKK'' açıklaması

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Rakka'daki Abdullah Öcalan posterleri hakkında ''kınıyoruz'' dedi.

25 Ekim 2017 Çarşamba 08:07
ABD Genelkurmay Başkanı'ndan ''PKK'' açıklaması

Dunford, ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk ile Virginia eyaletindeki Fort Belvoir Askeri Üssü'nde ev sahipliğini yaptığı "Şiddet Yanlısı Aşırı Örgütlerle Mücadele Genelkurmay Başkanları Konferansı"nın ardından düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"PKK TERÖR ÖRGÜTÜDÜR" DİYEREK SİLAH YIĞIYORLAR

Toplantıda AA muhabirinin, "Rakka, ABD halkının milyonlarca dolar vergisi ve ABD askerlerinin yardımı ile alındı ancak YPG bunu PKK elebaşı Öcalan'a adadı. Pentagon bu olayı kınadı ancak YPG, Rakka'yı PKK ve Öcalan'ın ideolojisi ile aldığını iddia ediyor. Siz bu değerlendirmeye katılıyor musunuz?" sorusu üzerine Dunford, "PKK'yı bir terör örgütü olarak kınıyoruz. Türk müttefiklerimizin yanındayız ve onların PKK ile ilgili tanımlarını paylaşıyoruz." yanıtını verdi.

ÖZEL TEMSİLCİNİN KONUYLA İLGİLİ FİKRİ YOK

McGurk ise "Rakka'da Öcalan posterinin asılmasıyla ilgili video yayınında Rakka'nın alınmasının Öcalan'a adanması konusunu YPG ile konuştunuz mu? Bu konuda ne yapacaksınız?" sorusu karşısında adeta ne diyeceğini bilemedi.

Terör örgütü PYD/PKK ile iyi ilişkileri bulunan ve daha önce Suriye'de PYD/PKK kamplarını ziyaret ederken görüntülenen McGurk'un, "Genelkurmay Başkanı'nın da dediği gibi bu konuda söyleyeceğimizi söyledik. Benim bu hususta diyeceğim başka bir şey yok." demekle yetinmesi de dikkati çekti.

TERÖRİZM ELE ALINDI

Öte yandan, ABD Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, 70'i aşkın ülkenin genelkurmay başkanlarının konferansa katıldığı ve aşırıcı gruplar ile bölgeler arası terörizm konusunun ele alındığı ifade edildi.

Konferansın ilki geçen yıl ekim ayında yapılmış ve ABD Genelkurmay Başkanlığının açıklamasına göre 40'tan fazla genelkurmay başkanı, Maryland eyaletinde bulunan Andrews Ortak Hava Üssü'nde gerçekleştirilen toplantıya katılmıştı.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 08:07
  1. PKK
  2. PYD
  3. Joseph Dunford
  4. Rakka
  5. Abdullah Öcalan
  • ahmetahmet13 sa önce
    bunlar suçüstü oldular mı üzüntü duyarlar, kınarlar. ama yapacaklarından vazgeçmezler
  • ihsanihsan13 sa önce
    bu kerizler bizi aptalmı zannediyorlar ne ulen kim inanır senin yalanına pislik abd
  • ArifArif14 sa önce
    Yalancı pislikler...Sizin ne karanlık olduğunuzu artık CHP de iyi biliyor ama siz kurduğunuz için el pençe divan duruyor karşınızda...
  • SerdarSerdar14 sa önce
    Hem kâfir hemde münafık. Kur'an okuyan insanlar Kur'an'ın tasvir ettiği bu din düşmanı tasvirleri en yabancı değillerdir.
  • SerdarSerdar14 sa önce
    Eğer fetö hakyolda ise pkk ya destek veren abd fetöyü infaz etmesi lazım. Demek ki fetösününde pkkdan farkı yok. Çünkü ikisinde sınırsız destek verip koruyup kolluyor. Allah'tan korkan fetöcülere duyurulur. Tayyip Erdoğan düşmanlığınız sizi din düşmanlarıyla ittifak ettirmesin kendinizi kullandırmayın.Hem dünyanızı hemde ahiretinizi berbat etmeyin.
  • alaettin alaettin 14 sa önce
    PKK PYD İŞİDE FE TUO DKPC SAY SAY BİTMİYORBUN LN AR SİZİN COCUK L ARİSİMLERİ AYRI AYRI OLSADASİZİN İMALATINI Z.BAŞ İNİZ BELA O LN SUNVERDİĞİN SILAHLAR SANADONSUN
  • MEHMET DİYARBAKIRMEHMET DİYARBAKIR14 sa önce
    SİZE İNANAN SİZİN GİBİ ALÇAK OLSUN. TÜRKİYE BÜTÜN GÖCÜYLE PYD YİBİR AN ÖNCE YOK ETMESİ LAZIM. PYD NİN YOK OLMASI ABD VE İSRAİLİN, AB YOK OLMASI DEMEK. DAHA NEYİ BEKLİYORUZ. ABD YE ARTIK DERS VERMENİN VAKTİ GELMİŞTİR. BENİM ZORUMA GİDEN TÜRKİDEKİ BAZI MEDYA VE SİYASİLERİN ABD İNANMASIDIR. GÖRDÜNÜZ MÜ ABD PKK YA TERÖR DİYOR DAHA NE YAPSIN PYD FARKLIYMIŞ DİYEBİLECEK İÇİMİZDEKİ HAİNLER HALA VAR
  • Adem yağcıAdem yağcı15 sa önce
    Amacınız müslüman kanı içmek soysuz köpekler
  • koyulhisarlımuratkoyulhisarlımurat15 sa önce
    YÜRRÜÜÜÜÜÜÜÜ SOYSUZ ADİ MİLLET SİZİN KADAR KAYPAK BİR MİLLET VARMI
  • mehmet mehmet 15 sa önce
    SAHTEKAR ALÇAKLAR UTANMADAN SIKILMADAN NASILDA YALAN SÖYLÜYORLAR BESLEDİKLERİNİZ İNŞAALLAH BİRGÜN BAŞINIZA BELA OLURLAR
Daha fazla yorum göster (1/10)
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Trakya'daki selin ardından Meteoroloji'den önemli uyarı
  1. Trakya'daki selin ardından..
  2. İşte Kut'ül Amare'nin ilk fragmanı!
  3. ABD'li temsilci ülkeden tahliye edildi
  4. Ukrayna'da patlama: Milletvekili..
  5. İşte kablosuz şarjı destekleyen..
  6. Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe oldu
  7. Diriliş Ertuğrul'da tüyleri diken..
  8. İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz..
  9. Trump yasağı kaldırdı, bir şart koştu!
  10. Galatasaray'da beraberdiler: Arda..
  11. 'Son gün İbrahim'e bebeğimizin..
  12. FETÖ sanığı: Ellerim kırılsaydı da..
  13. Real Madrid'den Elazığ'a!
  14. Gökçek AK Partililer ile vedalaştı
  15. Yok böyle damat: Düğüne katılan..
  16. Türk hackerlardan Belçika medyasına..
  17. İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz..
  18. Manchester United'dan TFF 1. Lig'e!
  19. Dinleyenlerin yüreklerini sızlatan..
  20. HSK'da 3 isim görevden alındı
ABD konvoyuna saldırı çok sayıda ölü var
ABD konvoyuna saldırı çok sayıda ölü var
Kan terleyen genç kadın hastaneye kaldırıldı
Kan terleyen genç kadın hastaneye kaldırıldı
Salondaki ‘Başbakan Meral’ sloganlarına kızdı… Bakın nasıl karşı çıktı
Salondaki ‘Başbakan Meral’ sloganlarına kızdı… Bakın nasıl karşı çıktı
İbadi'den Türkiye'ye çağrı
İbadi'den Türkiye'ye çağrı
''YKS İmam Hatiplileri mağdur edecek''
''YKS İmam Hatiplileri mağdur edecek''

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 25.10.2017
AK Parti'de gece yarısı o kente atama
AK Parti'de gece yarısı o kente atama
Yeni torba yasasının içinde neler var?
Yeni torba yasasının içinde neler var?