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Darbe destekçisi ABD'den pişkin 15 Temmuz açıklaması!

Darbe girişiminin başındaki hain terörist Fetullah Gülen'i Pensilvanya'da barındıran ABD'den pişkin 15 Temmuz açıklaması geldi.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 08:09
Darbe destekçisi ABD'den pişkin 15 Temmuz açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılına ilişkin mesajında, "Bir yıl önce Türkiye'nin tüm kesim ve siyasi görüşlerine mensup, cesur ve adanmış vatandaşları bir darbe girişimine karşı demokrasilerini savundu. ABD olarak Türkiye'nin demokrasisine ve demokratik kurumlarına olan sarsılmaz desteğimizin bir kez daha altını çiziyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlık Sözcüsü Nauert, Türkiye'deki darbe girişiminin birinci yılı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Nauert, şunları kaydetti:

"Bir yıl önce Türkiye'nin tüm kesim ve siyasi görüşlerine mensup, cesur ve adanmış vatandaşları bir darbe girişimine karşı demokrasilerini savundu. ABD olarak Türkiye'nin demokrasisine ve demokratik kurumlarına olan sarsılmaz desteğimizin bir kez daha altını çiziyoruz. Darbe girişiminde hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve sevdiklerine başsağlığı, yaralananlara şifalar diliyoruz."

"Cesaretlerini takdir ediyoruz"

"Bugün ABD, demokratik toplumlarının hak ve özgürlüklerini muhafaza etmek için sokaklara çıkanların cesaretini takdir etmektedir." vurgusunu yapan Nauert, demokrasinin savunulmasının tahammül, tolerans, farklı fikirler ve temel özgürlüklerin korunmasını gerektirdiğini belirtti.

Sözcü Nauert ayrıca, "temel özgürlükler üzerindeki kontrolün demokratik toplumun esaslarına zarar vereceği" ve "zor zamanlarda daha fazla sese ihtiyaç olduğu" değerlendirmelerinde bulundu.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 08:09
  1. abd
  2. 15 temmuz darbe girişimi
  3. Fetullahçı Terör Örgütü
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