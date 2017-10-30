ABD'den o bölgeye yığınak

ABD ordusu, Kuzey Kore’nin nükleer füze tehdidiyle odak haline gelen Batı Pasifik’teki ABD toprağı Guam adasında askeri hava üssünde, hava kuvvetleri mühimmat stoklarında yüzde 10’luk bir artış olduğunu açıkladı. Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre 21 Ağustos ve 30 Eylül tarihleri arasında Guam adasındaki Anderson Hava Üssü’ne değeri 95 milyon dolardan fazla 816 bin 393 parça mühimmat gönderildi.

ABD Savunma Bakanı James Mattis de, Pyongyang tarafından ABD’ye veya müttefiklerine yapılacak her türlü saldırıya güçlü, etkili ve yıkıcı askeri cevap verileceğini söyledi. Mattis, Güney Koreli mevkidaşı Song Young-moo ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ABD Savunma Bakanı, “Hata yapmayınız, ABD’ye veya müttefiklerimize yapılacak herhangi bir saldırı, başarısızlıkla sonuçlanacak. Kuzey Kore herhangi bir nükleer silahı kullanırsa, yoğun, etkili ve yıkıcı bir askeri karşılık görecek” diye konuştu.