ABD'den Nihat Erim üzerinden skandal ima

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabında skandal bir paylaşımda bulunuldu.
Büyükelçilik hesabı, İzmir'deki saldırının 10 dakika öncesinde 19 Mart 1971'de dönemin Başbakanı Nihat Erim'in ABD Başkanı Richard Nixon'u ziyaretinden bir kare paylaştı.
ABD hesabının, ziyaretin yıl dönümü olmamasına rağmen Türkiye'nin suikast sonucu hayatını kaybeden tek Başbakanı olan Erim'i hatırlatması oldukça manidar bulundu.
ABD'nin Adana'daki İncirlik Üssü'nün tartışıldığı bu günlerde adeta 'suikast' imasıyla böyle bir paylaşım yapması sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti.
- 1971-1972 yıllarında Başbakanlık görevinde bulunan Erim, 19 Temmuz 1980'de Dev-Sol militanları tarafından düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Erim suikasti, 12 Eylül 1980 darbesine giden sürecin önemli dönemeçlerden biri olarak kabul ediliyor.
(Yeni Şafak)