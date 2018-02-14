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ABD'den Netanyahu açıklaması:Gelişmeleri biliyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert Siyonist Rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun rüşvet alması ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

14 Şubat 2018 Çarşamba 04:03
ABD'den Netanyahu açıklaması:Gelişmeleri biliyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı ve görevi kötüye kullandığı yönündeki iddialara ilişkin, "Gelişmeleri biliyoruz, fakat bu konunun iç mesele olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Bakanlık Sözcüsü Nauert, basın toplantısında bir soru üzerine İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki iddiaları değerlendirdi.

Netanyahu'nun rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı ve görevi kötüye kullandığı yönündeki iddialar iddialar hakkında yorum yapmaktan kaçınan Nauert, "ABD'nin sadece Başbakan Binyamin Netanyahu ile değil, aynı zamanda İsrail hükümetiyle çok güçlü ilişkileri var. Gelişmeleri biliyoruz, fakat bu konunun iç mesele olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

İsrail polisi, Netanyahu hakkında yürüttüğü iki farklı yolsuzluk soruşturmasını tamamladığını açıklamıştı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun "rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı ve görevi kötüye kullandığı" iddiaları doğrultusunda yürütülen ve "1000 numaralı konu" olarak bilinen soruşturma kapsamında yeterli delile ulaşıldığı bildirilmişti.

Netanyahu ise hakkındaki iddiaların "asılsız" olduğunu ve sonunda hiçbir şey çıkmayacağını savunmuş, "Ben bugüne kadar ne yaptıysam İsrail'in çıkarı için yaptım. Bugünden sonra da bunu yapacağım. İsrail'e liderlik etmeye devam edeceğim" şeklinde konuşmuştu.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 04:03
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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