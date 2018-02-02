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ABD'den Münbiç açıklaması: Türkiye ile...

ABD Savunma Bakanı Mattis Türkiye ile Münbiç konusunu konuştuklarını ancak detaylarını kamuoyuna açık konuşmanın uygun olmayacağını söyledi

02 Şubat 2018 Cuma 19:28
ABD'den Münbiç açıklaması: Türkiye ile...

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Türkiye ile Münbiç konusunu konuştuklarını ancak söz konusu görüşmenin detaylarını kamuoyuna açıklamanın uygun olmayacağını söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) basın ofisinde gazetecilerle bir araya gelen Mattis, Türkiye’nin PYD/PKK'ya karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Operasyonu ve Türkiye’nin muhtemel Münbiç operasyonuna ilişkin soruları yanıtladı.

Bir soru üzerine Mattis, Afrin’de PYD/PKK’ya karşı yürütülen Zeytin Dalı Operasyonu’nun, DEAŞ operasyonlarına yönelik dikkati dağıttığını iddia etti.

'TÜRKİYE İLE GÖRÜŞTÜK'

Mattis, Suriye’deki gelişmeleri Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile görüştüğünü belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Münbiç’e girip girmeyeceğine yönelik sorular üzerine Mattis, "Bunları şimdi konuşmayacağım. Bunu kamuoyuna açıklamanın basit bir şekilde zamanı değil. (Ülkelerin) İç kamuoylarının anlaşılabilir pozisyonlarından dolayı bu durumu konuşmak işleri daha da zorlaştırabilir. Birbiriyle yarışan menfaatleri bu şekilde dengelersiniz. Sadece şunu diyebiliriz; bu, şu anda müttefikimiz Türkiye ile aktif tartışma konusudur.”

Mattis ayrıca, Suriye’de Beşar Esed rejiminin klor gazını silah olarak kullandığının farkında olduklarını ancak sarin gazı ile ilgili incelemelerin devam ettiğini söyledi.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 19:28
  1. PYD/PKK
  2. Mattis
  3. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli
  4. Esed rejimi
  5. Zeytin Dalı Operasyonu
  6. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis
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