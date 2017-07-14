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McGurk'tan Mesut Barzani'ye kötü haber: Doğru bulmuyoruz

Terör örgütü YPG'ye desteğiyle bilinen ABD'nin terör örgütü DEAŞ ile mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin bağımsızlık referandumu kararıyla ilgili açıklamada bulundu.

14 Temmuz 2017 Cuma 09:59
McGurk'tan Mesut Barzani'ye kötü haber: Doğru bulmuyoruz

ABD'nin terör örgütü DEAŞ ile mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, örgüt yenilgiye uğratılmadan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde bağımsızlık referandumunu doğru bulmadığını söyledi. McGurk bu ortamda söz konusu bölgede referandum yapmanın zamansız olacağını ifade etti.

72 ülkenin katıldığı DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun, Washington'da üç gün süren toplantısında konuşan ABD'nin DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Irak'ta halk grupları arasında barış sağlanabilmesinin mümkün olduğunu söyledi.

DOĞRU BULMUYORUZ

Irak'ın iç barışa kavuşmasının sadece Sünni ve Şii halk grupları arasındaki gerginlik kaynaklı olmadığı belirtilen toplantıda McGurk, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde Eylül ayında bağımsızlık referandumu yapılmasını ise doğru bulmadıklarını söyledi.

McGurk, DEAŞ'ın henüz tamamen yenilmediğini ve önlerindeki mücadelede peşmergeye de ihtiyaç olacağını belirtti. McGurk bu ortamda söz konusu bölgede referandum yapmanın zamansız olacağını ifade etti.

SURİYE'DE DAHA ZOR

Brett McGurk, DEAŞ ile Suriye'deki mücadelenin, hükümet birliklerinin kısa süre önce Musul'u örgütten geri aldığı Irak'takinden daha zor olduğunu söyledi. ABD'li yetkili, Rusya, ABD ve Ürdün arasında kararlaştırılan Suriye'nin güney batısındaki ateşkesin bozulmamasının umut verici olduğunu ve Rusya'nın ateşkesi son derece ciddiye aldığını açıkladığını söyledi.

McGurk, Rusya'nın ateşkesin denetlenmesine katkıda bulunmaya hazır olduğunu bildirdiğini söyledi. Ancak bu öneriyle ilgili istişarelerin henüz tamamlanmadığını ifade eden ABD'li yetkili, ateşkes sayesinde bölgedeki DEAŞ militanlarıyla mücadelenin başlatılabileceğini sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 09:59
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