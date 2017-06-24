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ABD'den Mesut Barzani'ye kötü haber!

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefonda görüştüğü Tillerson’un görüşmede Kuzey Irak’ta referanduma sıcak bakmadığını ilettiği bildirildi.

24 Haziran 2017 Cumartesi 15:04
ABD'den Mesut Barzani'ye kötü haber!

İbadi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın Başbakan İbadi'yi telefonla aradığı belirtildi.

"REFERANDUMU DESTEKLEMİYORUZ"

Açıklamada, "Tillerson, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yapılması planlanan referandumu desteklemediklerini, kurtarma operasyonları sonrası istikrar ve yeniden imar konusunda merkezi hükümetle ortak çaba ve işbirliğinin gösterilmesi gerektiğini ifade etti" denildi.

Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu ve Irak güçlerinin ilerleyişinin ele alındığı telefon görüşmesinde, Irak'ın bölge ülkelerine yönelik açılım politikası ile İbadi'nin Suudi Arabistan, İran ve Kuveyt'e gerçekleştirdiği son ziyaretlere de değinildiği aktarıldı.

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 15:04
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