ABD’den Mescid-i Aksa için göstermelik adım

Münübe Yılmaz

Beyaz Saray yetkilileri, İsrail'in Müslümanların Mescid-i Aksa'da ibadet etmesini yasaklaması üzerine artan gerilimi düşürmek için İsrail, Filistin ve Ürdün ile görüşmelere başlayacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'in öncülük edeceği görüşmelere, İsrail'in Tel Aviv Büyükelçisi Jason Greenblatt ve Kudüs Konsolosu Donald Blome da katılacak. Amerikalı yetkililer, Filistin ve İsrail arasında Mescid-i Aksa sebebiyle yaşanan gerginlikten dolayı endişeli olduklarını vurgulayarak, aradaki sıkıntının giderilmesi için geçtiğimiz çarşamba Almanya'dan dönen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Jared Kushner'in, Brüksel'de yarım saatlik bir görüşme yaptığını dile getirdiler. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Jared Kushner, perşembe günü de, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü ve Mescid-i Aksa konusundaki gerginlikte sağduyulu olmasını istedi.

İsrail'in Mescid-i Aksa olaylarında şiddete başvurması ve onlarca Filistinlinin kanını dökmesinden dolayı, Mısır, Fransa ve İsveç de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni acil toplantıya çağırmıştı.