ABD'den Menbiç açıklaması

Ankara'nın Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı Menbiç’e genişletme kararlılığına ilişkin görüşmeler yürütüldüğünü ABD Savunma Bakanı Jim Mattis doğruladı.

Mattis, Türkiye ile Menbiç konusunu konuştuklarını, ancak detaylarını kamuoyuna açıklamanın uygun olmayacağına' dair açıklama yaptı.

Öncesinde Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, Menbiç’te DEAŞ’a karşı sağladıkları kazanımlarda kayıplar yaşamayı hiç istemediklerini söyledi.

Al Hurra kanalına konuşan Pahon, Afrin’de faaliyet gösteren ‘’Kürt güçlerinin’’ koalisyonun desteklediği güçler olmadığını, ama Afrin’deki durumdan çok endişe duyduklarını ifade etti.