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ABD’den Kuzey Kore’ye misilleme

ABD, geçtiğimiz hafta kıtalararası ilk füze denemesini yapan Kuzey Kore’ye misillemede bulunarak, Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunması (THAAD) füze savar sisteminin ilk denemesini yapacağını açıkladı.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 15:04
ABD’den Kuzey Kore’ye misilleme

Münübe Yılmaz
Kuzey Kore’nin Amerika’ya kadar ulaşabilecek kapasitedeki ilk kıtalararası füze denemesine cevap vermekte gecikmeyen ABD, Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunması (THAAD) füze savar sistemini ilk kez test edeceğini açıkladı. ABD’nin Füze Savunma Ajansı, füze savar sisteminin önümüzdeki günlerde Alaska’dan ateşleneceğini bildirirken, ajansın sözcüsü Chris Johnson, Pacific Spaceport Complex Alaska’da bulunan füze savar sistemin kısa, orta ve uzun mesafede hedefi tespit etme, yakalama ve etkisiz hale getirme özelliklerine sahip olduğunu ifade etti. Johnson, 13 denemede yüzde 100 başarı sağlayan füze savar sisteminin, Kuzey Kore'nin geçtiğimiz hafta denediği ve 4.160 mil mesafe kat eden füze sisteminden daha etkili olacağını dile getirdi.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 15:04
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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