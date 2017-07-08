ABD’den Kuzey Kore’ye misilleme

Münübe Yılmaz

Kuzey Kore’nin Amerika’ya kadar ulaşabilecek kapasitedeki ilk kıtalararası füze denemesine cevap vermekte gecikmeyen ABD, Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunması (THAAD) füze savar sistemini ilk kez test edeceğini açıkladı. ABD’nin Füze Savunma Ajansı, füze savar sisteminin önümüzdeki günlerde Alaska’dan ateşleneceğini bildirirken, ajansın sözcüsü Chris Johnson, Pacific Spaceport Complex Alaska’da bulunan füze savar sistemin kısa, orta ve uzun mesafede hedefi tespit etme, yakalama ve etkisiz hale getirme özelliklerine sahip olduğunu ifade etti. Johnson, 13 denemede yüzde 100 başarı sağlayan füze savar sisteminin, Kuzey Kore'nin geçtiğimiz hafta denediği ve 4.160 mil mesafe kat eden füze sisteminden daha etkili olacağını dile getirdi.