ABD'den Kuzey Kore'ye: Korkup kaçacak değiliz!

Mart ayından bu yana gerilimin dinmediği ABD ve Kuzey Kore'den yeni açıklamalar var.

Son Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarına öncülük eden ABD, Pyongyang yönetiminden gelen tehditlere yanıt verdi.

Fox News kanalına konuşan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, yeni yaptırımları Kuzey Kore'ye atılmış bir yumruk olarak tanımladı. Haley'e göre Pyongyang'dan gelen tepkiler yaptırımlardan endişe duyulduğunu gösteriyor.

Kuzey Kore'nin en büyük müttefiki Çin'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yaptırımlara verdiği desteğin altını çizen Haley, şu açıklamayı yaptı:

"Kuzey Kore şimdi uluslararası toplumun tek ses olduğunu görüyor. Çin geri adım atmadı, Rusya geri çekilmedi. Güvenlik Konseyi'nde herkes 'yeter artık, bu pervasızlığı ve sorumsuzluğu daha fazla izlemeyeceğiz' dedi. Kuzey Kore, ticaretinin yüzde 90'ını Çin ile gerçekleştiriyor. Bu yüzden yaptırımlara Çin'in destek vermesi çok önemliydi ve Çin etkinliğini artırarak yaptırımları uygulayacağını söyledi."

Kuzey Kore'nin ABD'ye "Ciddi bir ders vermeye hazırız" uyarısına ise Haley'in yanıtı "Tepki gösterecekler, tehdit edecekler ama korkup kaçacak değiliz" oldu.

Temmuz ayında ilk kıtalararası balistik füzelerini deneyen Kuzey Kore, yeryüzünün titremesine yol açtı. Son fırlatılan füze ise ABD'yi vurma kapasitesine sahip.