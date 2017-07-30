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ABD’den Kuzey Kore’ye gözdağı

Kuzey Kore'nin füze denemesinden sonra ABD'nin, Kore yarımadasında iki adet B-1B bombardıman uçağı ile güç gösterisi yaptığı bildirildi.

30 Temmuz 2017 Pazar 09:59
ABD’den Kuzey Kore’ye gözdağı

ABD Pasifik Kuvvetler Komutanlığı (PACOM) Kuzey Kore’nin kıtalararası balistik füze denemesine karşı Japonya ve Güney Kore hava unsurlarının da eşliğinde Kore yarımadası üzerinde B-1B bombardıman uçakları ile güç gösterisi yaptıklarını açıkladı.

PACOM’dan yapılan yazılı açıklamada, “Bu görev Kuzey Kore’nin gerginliği tırmandıran 3 Temmuz ve 29 Temmuz kıtalararası balistik füze denemelerine karşı yapıldı.” denildi.

Japon ve Güney Kore uçakları eşlik etti

İki adet B-1B uçağının Guam adasındaki Andersen Hava Üssü’nden kalktığı ifade edilen açıklamada uçaklara, Japon hava sahasına girmesiyle iki Japon F-2 uçağının eşlik ettiği ve Güney Kore hava sahasına girmesi ile de dört adet Kore F-15 uçağının gruba katıldığı kaydedildi.

Uçakların yarımada üzerinde alçak uçuş yaptığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Yaklaşık 10 saatlik uçuşta mürettebat ortak kabiliyetlerini ve taktiksel becerilerini geliştirmek üzere önleme ve formasyon alıştırmaları yaparken aynı zamanda İndo-Asya Pasifik bölgesinde uzun zamandan beri devam eden ilişkilerini güçlendirdiler.”

PACOM’un Asya Pasifik bölgesinde bombardıman ve savaş uçağı kapasitesinin oldukça esnek olduğu ifade edilen açıklamada, komutanlığın, ABD topraklarını ve müttefiklerine karşı bölgede söz konusu olabilecek bir tehdide kısa sürede müdahale edebilme kabiliyetine sahip olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 09:59
  1. ABD
  2. Japonya
  3. Japon
  4. Asya
  5. Güney Kore
  6. Kore
  7. Guam
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