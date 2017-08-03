Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD'den Kuzey Kore'deki vatandaşlarına uyarı

ABD, Kuzey Kore'deki vatandaşlarına, 1 Eylül'de yürürlüğe girecek seyahat yasağından önce ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

03 Ağustos 2017 Perşembe 10:57
ABD'den Kuzey Kore'deki vatandaşlarına uyarı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Başkan Donald Trump yönetiminin yeni seyahat yasağının uzantısı olan yeni bir uyarı yayınladı.

Uyarıda, seyahat yasağına ilişkin istisnaların sadece "çok sınırlı koşullar altında" verilecek özel izne tabi olduğu belirtilerek, Kuzey Kore'deki vatandaşlarının seyahat yasağından önce bu ülkeden ayrılmaları istendi.

Kuzey Kore'ye ABD pasaportuyla seyahat etmek isteyen kişilerin, aldıkları özel izni pasaportlarına işletmesi gerektiği kaydedildi.

Bakanlıktan salı günü yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül'de yürürlüğe girecek seyahat yasağının, gazetecileri, insani yardım çalışanlarını ve ülkeye gitmesi "ulusal çıkarlara" uygun olan diğer kişileri kapsamayacağı ifade edilmişti.

Yasaya uymayanlara para cezası ve 10 yıla kadar hapis 

Kuzey Kore'ye yönelik yasak, eğer iptal edilmezse en az 31 Ağustos 2018'e kadar devam edecek.

Yasağı muafiyet başvurusu yapmadan delmeye çalışanlar, para cezası ve 10 yıla kadar hapis ile cezalandırılacak.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 10:57
  1. ABD
  2. Kore
  3. Dışişleri Bakanlığı
  4. 1 Eylül
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bunlar yalancılığın, kıvırmanın kitabını yazmış... Kendi kendini tanıyamadı!
    1. Bunlar yalancılığın, kıvırmanın..
    2. Miami sular altında kaldı
    3. Karacabey ovasında domates hasadı..
    4. Kampüs inşaatında iki blok tamamlandı
    5. Vali Aktaş Ilgaz’da
    6. Muş Belediyesi'nden ilaçlama çalışması
    7. Yerli drone silahı Avrupa yolunda
    8. Gaziantep’te fıstık hasadı başladı
    9. Çelik: Onların mutluluğu bizim..
    10. Zıpkınla 68 kilo balık avladı
    11. Serası hasar gören üreticilere..
    12. Mehmet Görmez'den teşekkür mesajı
    13. Sivas Valiliği'nden kuş gribi açıklaması
    14. Mağazaya gelen elbise kolisinden yılan..
    15. Gemlik’e iki yeni okul
    16. Borsa'da 8 aylık getiri yüzde 50'ye..
    17. Akıl almaz olay! Komple evi çaldılar...
    18. Numan'ın hedefi milli takım
    19. Kjaer rekorla gitti
    20. Bilecik’te gözaltına alınan 11 şüpheli..
    İstanbul için kritik uyarı geldi! Büyük felaket...
    İstanbul için kritik uyarı geldi! Büyük felaket...
    3 kuvvet komutanı değişti!
    3 kuvvet komutanı değişti!
    Cumhurbaşkanı bu talimatı verdi! ‘Kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın’
    Cumhurbaşkanı bu talimatı verdi! ‘Kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın’
    Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum
    Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum