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ABD'den Kuzey Kore çarkı: Pazarlık yapabiliriz!

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuzey Kore'de bir rejim değişikliği arayışında olmadıklarını söyledi.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 18:31
ABD'den Kuzey Kore çarkı: Pazarlık yapabiliriz!

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Washington yönetiminin, Kuzey Kore'de rejim değişikliği arayışında olmadığını söyledi.

BBC'nin haberine göre, Tillerson, Kuzey Kore'nin nükleer programı ve füze denemelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BAHANE ARAYIŞI İÇİNDE DEĞİLİZ"

ABD Dışişleri Bakanı, ülkesinin düşman gibi görülmemesi gerektiğini belirterek, "Rejim değişikliği, rejimin çökmesi, yarımadanın hızla yeniden birleşmeye gitmesi ve askerlerimizi 38. paralelin kuzeyine göndermek için bir bahane arayışında değiliz." dedi.

"SİZİN DÜŞMANINIZ DEĞİLİZ"

Tillerson, Kuzey Kore'ye hitaben "Sizin düşmanınız değiliz, size tehdit değiliz ancak siz bize karşı kabul edilemez bir tehdit oluşturuyorsunuz ve buna yanıt vermek zorundayız." derken, Çin'in Kuzey Kore ile Pyonyang yönetimini hiç kimsenin yapamayacağı biçimde etkileyecek özel ve eşsiz bir ilişkiye sahip olduğuna inandıklarını sözlerine ekledi.

SAVAŞ AÇIKLAMASI

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ise NBC'nin Today programında yayınlanan söyleşisinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine Kuzey Kore'nin füze programını sürdürmesi halinde savaş çıkacağını söylediğini aktardı.

Graham, "Bir savaş çıkarsa, bu orada olur. Binlerce kişi ölecekse orada ölür. Burada ölmez. (Trump) Bunu yüzüme karşı söyledi." dedi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 18:31
  1. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson
  2. ABD Başkanı Donald Trump
  • abd haydutu ile iyi dalga geçiyor ...abd haydutu ile iyi dalga geçiyor ...8 dk önce
    Rusya ve Putin bunların yarısı kadar cesur olsa çok farklı şeyler olurdu.
  • ReisReis9 dk önce
    ABD nin zoru görüncenasılgeri adım attığınıgöstergesi pyong bizde aynı sıtratejiyi uygulamalıyız ilk önce s 400 leri alarak
  • OkanOkan28 dk önce
    Yusuf yusuf abd.EE dinsiz in hkkindn imansiz gelir demiş eskiler
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