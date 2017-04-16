ABD'den Kuzey Kore açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin füze denemesi yaptığını açıkladı.

ABD'den Kuzey Kore açıklaması
Eklenme: 16 Nisan 2017, 10:05

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kuzey Kore'nin başarısız füze denemesi yaptığını tespit ettiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Pasifik Kuvvetler Komutanlığı, Kuzey Kore'nin füze atışını 15 Nisan'da Hawaii saatiyle 11.21'de saptadı ve takip etti." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, füze atışının Sinpo kenti yakınlarından yapıldığı belirtilerek, füzenin atıldıktan kısa bir süre sonra patladığına dikkat çekildi.

Kuzey Kore'nin ne tür bir füze kullandığının ise henüz belirlenemediği vurgulandı.

Kaynak: AA

 
EtiketlerABDKore5 Nisan
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