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ABD'den küstah YPG açıklaması

Pentagon PYD/PKK paravanı SDG'yi çatışma gücünden “İstikrar sağlama gücü” ve “Alan kontrol gücüne” dönüştürmek için eğitimden geçirdikleriniaçıkladı

18 Ocak 2018 Perşembe 20:38
ABD'den küstah YPG açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Eric Pahon  Suriye’de “Sınır güvenliği gücünün” kurulması üzerine çıkan tartışmalara ilişkin  yatığı açıklamada (PYD/PKK’nın paravanı) SDG’yi  “Çatışma gücünden”  “İstikrar sağlama gücüne” veya “Alan kontrol gücüne” dönüştürmeye yönelik eğitimden geçirdiklerini söyledi.

Koalisyonun geçen hafta açıkça “Sınır Güvenlik Gücü” olarak  açıkladığı, sayısının 30 bini bulacağını ve (PYD/PKK paravanı) SDG’nin  liderliğinde eğitimlerin verileceğini ifade ettiği güçle ilgili Pentagon ve  Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın son açıklamaları tartışmalara neden oldu.

ABD’nin Suriye’de PYD/PKK’nın kontrol ettiği alanlarda bir güç  eğittiğinden mi yoksa sadece eğitilen gücün “Sınır Güvenlik Gücü” isminden mi  vazgeçtiği tam net değilken Pentagon açıklamasını yayınlayan Pahon konuyla ilgili  AA muhabirine konuştu.

Suriye’de evlerine geri dönenler için yerel güvenliği sağlamak için  tasarlanan bir eğitimin söz konusu olduğunu aktaran Pahon, “Suriye’de yerel  güvenlik güçlerine verdiğimiz eğitim yanlış karakterize edildi” dedi.

Pahon şöyle devam etti:

“Bu (eğitim) aynı zamanda, DEAŞ’ın sonu gelmişken ve DEAŞ dağılmaya  başlamışken DEAŞ teröristlerinin dışarı kaçmasını engellemeyi amaçlıyor. Bu  anlatıldığı gibi bir ordu veya karakterize edildiği gibi bir sınır muhafız gücü  değil”.

“ALAN KONTROL GÜCÜ”

Eğitimin devam ettiğini ancak sayı veremeyeceğini ifade eden Pahon  gerek Pentagon’un dünkü açıklaması gerekse Tillerson’un açıklamasının Koalisyon  Sözcüsü Albay Ryan Dillon’ın yaptığı açıklama ile ters düştüğüne yönelik bir  soruyu ise geçiştirmeye çalıştı.

Söz konusu gücü polis gücü olarak tanımlayıp tanımlamayacağına yönelik  bir soruya ise Pahon “Polis gücü olarak karakterize etmek istemem ama bu bir tür  güvenlik ve istikrar gücü ya da bir tür alan kontrol gücüdür” dedi.

“Alan kontrol gücünden” kastının geniş bir alanı tutmak şeklinde  olmadığını savunan Pahon söz konusu kontrol gücünü “bireysel güçlerin küçük  alanları koruması” olarak nitelendirdi.

Pahon şu ifadelere yer verdi:

“DEAŞ bitiyor ve bir sonraki adıma yönelik geleceğe bakıyoruz. Bizi  bir sonraki adıma yani istikrara götürmek için eğitim veriyoruz. Bunu tam olarak  karakterize etmek için erken çünkü daha çatışmalar devam ediyor. Bu geçişe  başladık sayılır ancak çatışmalar devam ediyor ve bu hala bir çatışma  operasyonudur. Çatışma güçleri boşa çıktıklarında çatışma eğitiminden güvenlik ve  istikrar eğitimine yönelik bir değişim olacak.”

Tüm amaçlarının DEAŞ’ın çıkarıldıkları alanlara geri içeri girmesini  engellemek olduğunu iddia eden Pahon söz konusu güçle ilgili Türkiye’nin sunduğu  kaygıları da anladıklarını söyledi.

Pentagon Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'nın paravanı SDG’ye kurdurmayı  planladıkları "Sınır Güvenliği Gücü"nün "yeni bir ordu" veya "konvansiyonel sınır  muhafız gücü" olmadığını iddia etmişti.

Pentagon açıklamasında, "ABD, Suriye'de yerel güvenlik güçlerini  eğitmeye devam ediyor. Eğitim, toplumları yıkıma uğramış mültecilerin evlerine  dönmeleri için güvenliği artırmak üzere tasarlanmıştır. DEAŞ'ın aynı zamanda  yönetimsiz ve kurtarılmış olan yerlerde tekrar ortaya çıkmaması için gereklidir.  Bu yeni bir 'ordu' veya 'konvansiyonel sınır muhafız gücü' değildir." ifadelerini  kullanmıştı.Dışişleri Bakanı Tillerson "Suriye'nin kuzeyinde sınır koruma birlikleri kurulacağı" haberlerine ilişkin, "Türkiye'ye bir açıklama borcumuz var. Bu, tamamen yanlış resmedilmiş ve yanlış tanımlanmış bir durum ve bazı kişiler yanlış konuşmuş. Herhangi bir sınır güvenlik gücü kurmuyoruz." yorumunu yapmıştı.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 20:38
  1. PYD
  2. ABD
  3. Pentagon
  • abdoabdo1 sa önce
    deaş bahaneydi sonraki adım tc dir. acımayın şu baş çıban teröristısraelin sömürge p.ççi abd ye.dünyadaki silahlı olayların ve terörün esas baş çıbanı siyonist ısrael vesömürgesi ve yahudilerin yönetimi altında bulunan abd (genelde yöneticileri vede başkanları hep yahudidir), england ve bazı ab ülkeleridir. içimizdeki zengin yahudilere çok dikkat edilip denetlenmesi gereklidir. gerek daeş , fetöş ,pkk , pyd , ypg , dhkpc vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri p..çleridir.
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