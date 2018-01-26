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ABD'den küstah tehdit: Sonuçları ağır olur

Türkiye'ye istediğini yaptıramayan terör devleti ABD üstü kapalı tehditlere başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Milli Güvenlik Danışmanı Thomas Bossert, Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda Zeytin Dalı Harekâtı'yla ilgili konuştu, tehditlerde bulundu.

26 Ocak 2018 Cuma 00:33
ABD'den küstah tehdit: Sonuçları ağır olur

ABD bir yandan Suriye'de hayata geçirmediği 'güvenli hat'tı uzun süredir bu konuda ısrar eden Türkiye’ye önerirken, diğer yandan da Ankara'nın Afrin'den çekilmesini tercih edeceğini açıkladı.

"TÜRKİYE AFRİN'DEN ÇEKİLSİN"

Bossert, Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda Zeytin Dalı Harekâtı'nı değerlendirdi. Türkiye'nin YPG'li teröristlerle çatışmamasını isteyen Bossert, Ankara’nın Afrin’den çekilerek çatışmadan uzak kalmasını tercih edeceklerini söyledi.

"AĞIR SONUÇLARI OLUR"

ABD’nin askeri danışmanlarının bölgede olduğunu belirten Trump'ın danışmanı, "Herhangi bir yanlış anlaşılma ve hesaplamanın ağır sonuçları olabilir" dedi.

'GÜVENLİ HAT' BİLMECESİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'nın başkenti Paris'te görüştüğü ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson'dan gelen yeni öneriyi dün açıklamıştı. Çavuşoğlu'nun verdiği bilgiye göre; Washington yönetimi, Ankara'ya Suriye'nin kuzeyinde 30 kilometrelik güvenli bir hat önerdi.

Çavuşoğlu daha sonra da, PKK/PYD/YPG'li teröristlere DAEŞ’le mücadele gerekçesiyle silah veren ABD’yle güven ilişkisi yeniden kurulana kadar, bu konuların tartışılmasının doğru olmayacağını vurguladı.

Dünya kamuoyunun merakla beklediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki Zeytin Dalı Harekâtı’na ilişkin görüşme dün akşam gerçekleşmişti.

BOZDAĞ:TÜRKİYE İLE ABD ARASINDA GÜVENSİZLİK VAR

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD'nin güvenli bölge önerisine yanıt veren Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "ABD'nin bu noktaya gelmesi önemli. Ancak Türkiye ile ABD arasında güvensizlik var. ABD'nin söyledikleri başka icraatleri başka oluyor. ABD'nin söyledikleri sahada yankılanmıyor" dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 00:33
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