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ABD'den küstah 'OHAL' açıklaması

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, OHAL idaresi altında devam eden kovuşturmaların ifade özgürlüğüne derin darbe vurduğunu öne sürerek OHAL'in kaldırılması gerektiğini savundu.

07 Şubat 2018 Çarşamba 12:07
ABD'den küstah 'OHAL' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç ve diğer tutuklu insan hakları savunucuları, gazeteciler, sivil toplum liderleri ve muhalif politikacıların durumunu yakından takip ettiklerini açıkladı.

Nauert, Türk hükümetini, “uzayan OHAL’i sona erdirmeye, OHAL yetkililerince keyfi gözaltına alınanları serbest bırakmaya ve Türkiye’nin kendi iç ve uluslararası yükümlülükleriyle uyumlu olarak hukukun üstünlüğünü koruma altına almaya” çağırdıklarını sözlerine ekledi.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre Sözcü Nauert, bu kişiler hakkında OHAL idaresi altında devam eden kovuşturmaların ifade özgürlüğüne derin darbe vurduğunu ve Türk anayasasında yer alan yargı bağımsızlığı ve adil yargılama güvenceleri hakkında ciddi kaygılar uyandırdığını kaydetti.

'BAKAN TİLLERSON HENÜZ YENİ BİR SEYAHAT AÇIKLAMADI'

Brifingde Nauert’e, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın gelecek hafta Türkiye’ye gitmeyi planladığı şeklindeki haberler ve gitmesi halinde bu endişeleri dile getirip getirmeyeceği de soruldu. Bakanın yakın dönemde herhangi bir seyahatine ilişkin bir planı henüz açıklamadıklarını ifade eden Nauert, ancak Türkiye’ye gitmesi halinde Tillerson’ın bu endişeleri de her zaman olduğu gibi gündeme getireceğini belirtti.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 12:07
  1. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert
  2. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson

YORUM YAZ

  • Yeni osmanlı Yeni osmanlı 1 sa önce
    Devlet vasfını yitirmiş. Bir topluluk olmuş bu ABD
  • Osman19Osman192 sa önce
    Afrikali kolelerin tazminatini öde ABD!$150 trilyoncuk!
  • Hakikat Hakikat 2 sa önce
    ABD kadar alçak, yalancı, iftiracı, terörist, istilacı, sözüne asla güvenilemeyecek bir ülke yoktur.
  • Mustafa Mustafa 2 sa önce
    Terör devletinin insan hak ve özgürlüklerinden bahsetmesi fhş.... ilk, siyonizm bunları ne kadar da bozmuş.
  • AnaforAnafor2 sa önce
    İki dakika delikanlı ol be kadın parası neyse verelim !! hergün farklı konuşuyorsun Ne kadar güvensiz bir devletsiniz ve bi okadarda kalleş
  • Osmanlı kadını Osmanlı kadını 2 sa önce
    Bende ifade özgürlüğümü kullanıyorum; Bi .......... git! Sanane cadoloz sananeeee! Biz ne dersek o! Özgürlük mözgürlük yok!Az ötede oyna!!!!
  • Kadir bashoruzKadir bashoruz2 sa önce
    Turkiye abd vilayetimi gelde kaldir turkiye amerika deyil saygi goster saygi gostermeyene saygi gosterilmaz
  • AHMETAHMET2 sa önce
    Amerikalılara halt etmek düşer. İktidarda artık 2000 öncesi gibi UYUZ HÜKÜMETLER yok.
  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi2 sa önce
    Derdi sizimi aldi bu telasiniz turkiyeden korktugunuz icindir buna alisin turkler öyle bir geliyorki
  • Ada-PaAda-Pa2 sa önce
    tabi ohl kalkmasını istiyolarki kalktığında yeni 15 temmzu ypmk istiyolar bu amrkallar kendilerini zeki sanıyolar heralde ama çok ap*allar asla bu aşağılık vatan ha inleri ülkeden temizlenmedikçe asla ohl kaldırılmamalı sonuna kadar bu konuda cumhrbaşknımızın arkasındayım
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