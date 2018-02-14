Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD'den akıllara zarar Afrin çıkışı

ABD Ulusal İstihbarat Ajansı Direktörü Dan Coats, Türkiye’nin Afrin’de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nın bölgedeki ABD askerlerinin güvenliğini riske attığını açıkladı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 08:11
ABD'den akıllara zarar Afrin çıkışı

ABD Ulusal İstihbarat Ajansı Direktörü Dan Coats, Senato İstihbarat Komitesi'nde "Dünya Genelindeki Tehditler" konulu panelde yaptığı konuşmada, harekata değinerek, şunları belirtti:

"Türkiye, Orta Doğu'da Kürt hırsını engellemek için yollar arayacak, ve Suriye'nin kuzeybatı bölgesinde devam etmekte olan Türk saldırısı DEAŞ'a karşı mücadeleyi bölgede karmaşık hale getiriyor ve alandaki ABD güçlerini riske atıyor."

"İRAN TERÖRÜ DESTEKLEYEN TEMEL DEVLET OLMAYA DEVAM EDECEK"

Konuşmasında İran konusuna da değinen Coats, "İran terörü destekleyen temel devlet olmaya devam edecek" ifadesini kullanarak, ülkenin özellikle Irak, Suriye ve Yemen'de bu girişimlerde bulunmaya devam edeceğini kaydetti.

Coats, "İran bölgedeki etkisini arttırmanın yollarını arayacak. DEAŞ'a karşı mücadeleyi kullanacak ve savaş alanındaki kazançlarını, güvenlik ve ekonomik anlaşmalara dönüştürmeye çalışacaktır." dedi.

Ulusal İstihbarat Direktörü ayrıca, İran'ın ABD'yi tehdit edecek askeri gelişimini devam ettireceğine inandıklarını belirterek, İran'ın Orta Doğu'daki "en geniş" balistik füze gücüne sahip olan ülke olduğunu söyledi.

"2018 ARA SEÇİMLERİNDE RUS ETKİSİ MUHTEMEL BİR TEHDİT"

Coats, konuşmasında Rusya konusunu ABD seçimlerine müdahale bağlamında değerlendirerek, Rusya'nın 2016 başkanlık seçimleri sırasında "çok iyi bir iş" çıkardığını hissettiğini belirtti.

Coats, "Hiç şüphemiz yok ki geçmişteki çalışmalarının çok başarılı olduğu kanısındalar ve 2018 ara seçimlerinde Rus etkisi muhtemel bir tehdit olarak önümüzde." diye konuştu.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 08:11
  1. ABD Ulusal İstihbarat Ajansı Direktörü Dan Coats
  2. DEAŞ

YORUM YAZ

  • AlperAlper36 dk önce
    Utanmazlar ne işi var o abd askerleri burda. Binlerçe km uzakdan gelib bu kariştırıyorsunuz inş askerlerinize burası mezar olur
  • OSMANLI OSMANLI 41 dk önce
    Vaay...pardon ABD....planınımı bozduk...yoksa şeyine birşeymi kaçtı..!!!?
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Yıldırım'dan 'Kardak' açıklaması
  1. Yıldırım'dan 'Kardak' açıklaması
  2. ABD'den 'Osmanlı Tokadı'na cevap!
  3. 08.14'te deprem oldu! Büyük korku..
  4. Sultan 2. Abdülhamid Han’ı..
  5. FETÖ'nün saray yavrusu malikanesine el..
  6. Azerbaycan'dan flaş haber! Türkiye'den..
  7. İlber Ortaylı çok sinirlendi: Bunlar..
  8. Aydın'daki kazada şok eden detay!..
  9. 2 havalimanı 8 milyon yolcu ağırladı
  10. Amerika'dan PYD'ye yeni kılıf:..
  11. Genç kız sokak ortasında yanarak öldü
  12. Başbakan Yıldırım: Henüz delil ve..
  13. Kırmızı bültenle aranan Müslim bakın..
  14. ‘Bu yıl Türkiye’ye turist sayısında..
  15. Valide Sultan'ın bu seferki..
  16. Çalışan anneye müjdeli haber
  17. İkinci elde yeni dönem başladı
  18. Faiz, konutun cellatı gibi oldu
  19. Yaşını küçülttü, kardeşiyle arasında 2..
  20. ‘Kanatlıdaki şans kaçmasın’
ABD, Rus tankını vurdu
ABD, Rus tankını vurdu
"En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine jet cevap
"En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine jet cevap
Rusya'dan küstah PYD açıklaması
Rusya'dan küstah PYD açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan İlker Başbuğ'a Afrin tepkisi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan İlker Başbuğ'a Afrin tepkisi!
Bahçeli'den İlker Başbuğ'a sert tepki: Küstah ve karakter yoksunudur
Bahçeli'den İlker Başbuğ'a sert tepki: Küstah ve karakter yoksunudur

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.02.2018
NATO: Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı
NATO: Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı
Alman savunma deviyle anlaşıldı! Türk tankları...
Alman savunma deviyle anlaşıldı! Türk tankları...