ABD'den küstah açıklama: Hemen serbest bırakın!
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, yaptığı basın açıklamasında,insan hakları aktivistlerinin tutuklanmalarını şiddetle kınadığı ve hemen serbest bırakılmaları çağrısı yaptı.19 Temmuz 2017 Çarşamba 13:32
Nauert konuşmasında şunları söyledi: "Tutuklananlar arasında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser ve Birkaç yabancı da yer almaktadır. Yetersiz kanıtla veya şeffaflık olmadan yapılan bu tür adli tatbikatlar, Türkiye'de hukukun üstünlüğünü ve ülkenin bireysel haklara saygı yükümlülüklerini baltalamaktadır. ABD Türk makamlarını bu suçlamaları düşürmeye, gözaltına alınanları serbest bırakmaya ve OHAL'in bireylerin rastgele yargılanmasına izin veren hükümlerini kaldırmaya çağırmaktadır."