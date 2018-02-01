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ABD itlerine sahip çıkmakta kararlı: YPG'ye destek vermeye devam edeceğiz

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel, terör örgütü YPG’ye destek vermeye devam edeceklerini açıkladı

01 Şubat 2018 Perşembe 08:22
ABD itlerine sahip çıkmakta kararlı: YPG'ye destek vermeye devam edeceğiz

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel, Suriye ve Irak’a ziyaretinin ardından bölgeden bir grup gazetecinin sorularını telekonferansla yanıtladı. CENTCOM’un Florida’daki merkezinde gerçekleştirilen basın toplantısına, General Votel, konuşmasına Türkiye’den hayli tepki çekecek bir açıklamayla başladı; aralarında PKK’nın Suriye kolu YPG’nin de yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri’nden (SDG) ölenleri andı. Votel, ölen SDG’lilerle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“DEAŞ’la mücadelede ortaklarımızın gösterdiği inanılmaz fedakârlığın altını çizmeliyiz. Irak ordusundan ve SDG’den binlerce kişi önemli şehirleri özgürleştirirken ya öldü ya yaralandı. Birkaç gün önce Rakka’daydım ve şiddetin boyutunu ilk elden gördüm. Bu çabanın çoğunu sahadaki ortaklarımız gösterdi ve kanlarını döktü. Hepimiz, küresel toplum onlara minnettar olmalı.”

Votel’e Türkiye’nin Afrin’deki operasyonuna rağmen Suriye’de YPG’yle işbirliğinin sürüp sürmeyeceği soruldu. Votel, çok net bir şekilde “Evet” yanıtını verdi: “Onlar DEAŞ’la mücadeleyi sürdürdükçe ve bölgede istikrarı sağladıkça biz de onlara desteğe devam edeceğiz. Bu hükümetimizin politikası. Türkiye’nin sınırıyla ilgili haklı endişelerini anlıyoruz. Türkiye’yle bu konuda birlikte çalışmak bizim için önemli. Türkiye DEAŞ’la mücadelede çok önemli bir ortağımız oldu ve tabii ki NATO müttefikimiz. DEAŞ’ın kalıcı olarak yenilmesi de bir diğer önemli amacımız. Bunu yapmak için sahadaki ortağımızsa SDG. Kanımızca DEAŞ’a karşı şimdiye kadarki en etkili güç onlar oldu.”

Votel, geçtiğimiz günlerde Menbiç’teki ABD askerlerini çekmeyeceklerini açıklamıştı. CENTCOM Komutanı’na “Türk askerleriyle karşı karşıya kalırsanız ne olur?” sorusu da yöneltildi. Votel, bu soruyu: “Böyle bir çatışmanın olmaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Rutin olarak, her gün Türk partnerlerimizle iletişim kuruyoruz, bilgi veriyoruz” şeklinde yanıtladı.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 08:22
  1. ABD
  2. YPG
  3. Joseph Votel
  4. CENTCOM
  • VatanVatan38 dk önce
    " Deaş ile mücadele ediyorlar ve ortaklarımız " Bu iki yalan dillerinden hiç düşmüyor,her ülkede debir ortakları varne hikmetse,yalan köle olmuşlar adeta.
  • Gurbetçi Gurbetçi 40 dk önce
    Nekadar saçma bir soru sormuşlar Türk askeriyle karşı karşıya kalırsa ne olurmuş. Cevap net değilmi afrindeki ABD askerlerine ne oluyorsa münbiçtekilere de o olur Suriye'de ABD askerlerini gömmeye toprakmı yok. Ha afrin ha münbiç ha Fırat'ın doğusu oralar ABD askerlerinin mezarı artık. Yanımızda olmayanın yeri toprağın altıdır bu saatten sonra tıpkı afrindeki ABD AB paralı askerleri gibi.
  • YavuzYavuz44 dk önce
    Anlaşıldığı üzere amerika bize hayat hakkı tanımayacağını vedahi teröristlik yapmaya devam edeceğini açıkça söylüyor. Hâl böyleyken, pkk ile abd yi Suriyeye gömmek farz oldu. Amerika suratının ortasına güzel bir yumruğu hak etti.
  • Yunus16Yunus161 sa önce
    FIRAT KALKANI VE ZEYTİN DALI İLE BÜYÜK SAVAŞIN TATBİKATINI YAPIYORUZ.! ENİNDE SONUNDA ABD İLE KARŞI KARŞIYA GELECEĞİZ. BİZ ŞEHADETE KOŞMAYA HAZIRIZ. ONLAR ÖLMEYE HAZIRSA CENK MEYDANINA ÇIKSINLAR. YÜZYILDIR YAPTIĞINIZ SÖMÜRÜNÜN İNTİKAMI ÇOK ACI OLACAK.
  • haydahayda1 sa önce
    ....türkiye senin partnerin falan değil şerefsiz amerikalı...
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